Conference League - "Riesige Sache": Glasner winkt nach Finaleinzug vierter Titel

Die Chance auf die vierte Trophäe binnen vier Jahren? Oliver Glasner strahlte. "Für mich persönlich ist das eine riesige Sache", sagte der Trainer von Crystal Palace nach dem Finaleinzug in der Conference League. Durch das 2:1 (1:1) gegen Schachtar Donezk im Halbfinal-Rückspiel treffen die Engländer, die ihren ersten europäischen Titel in der 120-jährigen Vereinsgeschichte herbeisehnen, im Endspiel von Leipzig auf Rayo Vallecano.

"Wir haben jetzt drei Wochen um uns vorzubereiten. Es wird ein fantastisches letztes Spiel", sagte Glasner bei TNT-Sports: "Ich verspreche, dass wir alles geben werden, um die Silberware zu Palace zu bringen."

Nach dem Coup in der Europa League 2022 mit Eintracht Frankfurt, dem sensationellen Erfolg im FA Cup im Vorjahr mit Palace sowie dem gewonnenen Community Shield winkt dem 51 Jahre alten Österreicher die nächste Trophäe. "Ein großes Lob an meine Spieler", sagte Glasner über das Palace-Team: "Das ist es, warum wir alle als kleine Jungs Fußballprofis werden wollten. Das ist es, was du dir nicht kaufen kannst."

Durch das 3:1 im Hinspiel hatten die "Eagles" einen komfortablen Vorsprung. Nach einem aberkannten Treffer von Yeremy Pino gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von Schachtar-Verteidiger Pedro Henrique in Führung (25.). Den sehenswerten Ausgleich durch Eguinaldo (35.) konterte Ismaila Sarr (52.).

Für Glasner wäre der Titel der krönende Abschluss einer erfolgreichen, aber nicht ganz reibungslosen Zeit an der Seitenlinie des Premier-League-Klubs. Im Januar hatte Glasner seinen Abschied im Sommer verkündet und mit der Klubführung abgerechnet. "Es zeigt, was du erreichen kannst, wenn du hart arbeitest und zusammenhälst - auch in harten Momenten", sagte Glasner nun: "Wenn du deinen Kopf oben behälst, kannst du so etwas erreichen."

Finalgegner Rayo Vallecano setzte sich parallel gegen Racing Straßburg durch. Nach dem 1:0 im Hinspiel gewannen die Spanier auswärts 1:0 - und sicherten La Liga damit gleichzeitig auch den fünften Startplatz für die Champions League.