Bei Real Madrid eskaliert die hitzige Stimmung im Training. Es kommt offenbar zu Handgreiflichkeiten, die für einen Star-Spieler sogar im Krankenhaus enden.

Bei Real Madrid hat die sportliche Talfahrt mit der wahrscheinlich zweiten Saison ohne Titel in Serie offenbar tiefe Wunden innerhalb der Mannschaft hinterlassen.

Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, soll es innerhalb der Mannschaft zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein.

Wie die "Marca" vermeldete, sei es am Donnerstag zu einem "sehr schwerwiegenden" Vorfall in der Kabine zwischen Aurelien Tchouameni und Federico Valverde gekommen.

Demnach gab es offenbar heftigen Streit, der vom ersten Moment an eskaliert sein soll, sodass mehrere Mannschaftskollegen eingreifen mussten. Am Ende musste der Uruguayer ins Krankenhaus gebracht werden.

Real verkündete am Donnerstagabend, dass beim 27-Jährigen ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde, Valverde befinde sich "zu Hause und ist in einer guten Verfassung. Er muss sich gemäß den medizinischen Protokollen für diese Diagnose zehn bis 14 Tage lang schonen", hieß es in der Mitteilung.

Berichte über eine Prügelei wies Valverde aber in einem Post auf Social Media zurück. "Heute ist es zu einer weiteren Meinungsverschiedenheit gekommen. Während des Streits bin ich gegen einen Tisch gestoßen, wodurch ich mir eine kleine Schnittwunde an der Stirn zugezogen habe, die einen Routinebesuch im Krankenhaus erforderlich gemacht hat", erklärte Valverde.

Der Uruguayer betonte mit Nachdruck: "Mein Mitspieler hat mich zu keinem Zeitpunkt geschlagen, und ich habe das ebenfalls nicht getan. Auch wenn es für euch vielleicht einfacher ist, zu glauben, dass wir uns geprügelt hätten oder dass es absichtlich gewesen sei – das ist nicht passiert."

Die aktuelle Situation bei Real schmerze ihn, "dieser Moment, den wir gerade durchleben, tut mir weh", so Valverde weiter.