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Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Stream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:31 Min
Am 33. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund die Frankfurter Eintracht. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Der 33. Spieltag steht im Zeichen des Wiedersehens von Borussia Dortmunds Coach Niko Kovac mit seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt.
Während die Dortmunder das Saisonziel Champions-League-Qualifikation längst in der Tasche haben, steckt Kovac' Ex-Klub Frankfurt in einer Krise.
Der erst vor einigen Monaten verpflichtete Eintracht-Coach Albert Riera ist aktuell mächtig unter Druck, zuletzt verweigerte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche öffentlich ein Bekenntnis zum angeschlagenen Spanier nach der 1:2-Heimpleite gegen den Hamburger SV.
Das Hinrundenduell zwischen der Eintracht und Borussia Dortmund hatte es in sich. Beim spektakulären 3:3 Anfang Januar erzielte der ehemalige BVB-Profi Mahmoud Dahoud in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:2 den vermeintlichen Siegestreffer der Hessen.
Doch den Schlusspunkt setzte drei Minuten später dann doch noch Carney Chukwuemeka mit dem Last-Minute-Ausgleich des BVB.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Bundesliga-Topspiel am Sonntagabend.
Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Wettbewerb: Bundesliga, 33. Spieltag
Datum: 8. Mai 2026
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)
Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen.
BVB - Frankfurt live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Freitag um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Dortmund vs. Frankfurt im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Eintracht Frankfurt zu Gast in Dortmund: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt
Datum und Uhrzeit: 8. Mai 2026; 20:30 Uhr
Trainer: Niko Kovac (Dortmund), Albert Riera (Frankfurt)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
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