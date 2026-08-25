Fußball
SC Freiburg vs. Motherwell FC: Conference-League-Playoffs im Free-TV, Joyn-Stream und im Liveticker
Aktualisiert:von ran
17:30 SAT.1 Live Hessen und Rheinland-Pfalz
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Videoclip • 02:29 Min • Ab 12
Der SC Freiburg empfängt den Motherwell FC zum Rückspiel der Conference-League-Qualifikation im Europa-Park Stadion. So könnt ihr die Partie live verfolgen.
Mit dem 3:1-Sieg im Hinspiel gegen Motherwell haben sich die Breisgauer eine optimale Ausgangslage für den Einzug in die Ligaphase der Conference League gesichert.
SC Freiburg vs. Motherwell FC: Conference-League-Playoffs am 27. August ab 18:45 LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream
Nach einem frühen Gegentor in der zweiten Spielminute ließen sich die Freiburger nicht beirren. Besonders Matthias Ginter machte mit einer starken Leistung auf sich aufmerksam.
Er köpfte den SC in der 26. Minute zum Ausgleich und verwandelte einen Foulelfmeter (65.), nachdem Abwehrmann Moormann die Rote Karte wegen Notbremse sah. Gegen ein dezimiertes Motherwell erhöhte Neuzugang Keisuke Goto in der Nachspielzeit (90.+6) auf 3:1.
So könnt ihr das Rückspiel der Conference-League-Qualifikation live verfolgen.
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SC Freiburg vs. Motherwell FC im Livestream und Liveticker: Wann findet das Rückspiel der Conference-League-Qualifikation statt?
Partie: SC Freiburg vs. Motherwell FC
Wettbewerb: Conference League
Datum: 27. August
Uhrzeit: 18:45 Uhr
Austragungsort: Europa-Park Stadion (Freiburg)
Conference-League-Playoffs: Läuft Freiburg gegen Motherwell live im Free-TV?
Ja. Das Rückspiel der Conference-League-Playoffs zwischen dem SC Freiburg und dem Motherwell FC wird im SWR übertragen. Das gaben die Breisgauer auf der vereinseigenen Homepage an.
Conference-League-Playoffs live: Wo kann ich Freiburg - Motherwell im Livestream sehen?
Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem Motherwell FC kann man im SWR-Livestream verfolgen.
SC Freiburg empfängt Motherwell: Wo gibt's einen Liveticker zur Conference-League-Playoffs?
Einen Liveticker für das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem Motherwell FC findet ihr wie gewohnt auf ran.de.
Conference-League-Playoffs live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von SC Freiburg vs. Motherwell FC
Begegnung: SC Freiburg vs. Motherwell FC
Datum und Uhrzeit: 27. August; 18:45 Uhr
Free-TV: SWR
Livestream: Joyn, SWR
Liveticker: ran.de
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