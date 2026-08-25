SC Freiburg vs. Motherwell FC: Conference-League-Playoffs im Free-TV, Joyn-Stream und im Liveticker

Der SC Freiburg empfängt den Motherwell FC zum Rückspiel der Conference-League-Qualifikation im Europa-Park Stadion. So könnt ihr die Partie live verfolgen.

Mit dem 3:1-Sieg im Hinspiel gegen Motherwell haben sich die Breisgauer eine optimale Ausgangslage für den Einzug in die Ligaphase der Conference League gesichert.

Nach einem frühen Gegentor in der zweiten Spielminute ließen sich die Freiburger nicht beirren. Besonders Matthias Ginter machte mit einer starken Leistung auf sich aufmerksam.

Er köpfte den SC in der 26. Minute zum Ausgleich und verwandelte einen Foulelfmeter (65.), nachdem Abwehrmann Moormann die Rote Karte wegen Notbremse sah. Gegen ein dezimiertes Motherwell erhöhte Neuzugang Keisuke Goto in der Nachspielzeit (90.+6) auf 3:1.

So könnt ihr das Rückspiel der Conference-League-Qualifikation live verfolgen.