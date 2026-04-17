Im Halbfinale des DFB-Pokals trifft Bayer 04 Leverkusen auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Der FC Bayern möchte erstmals nach dem Triumph im Jahre 2020 wieder in ein DFB-Pokalfinale einziehen. Waren die Münchner eigentlich über Jahrzehnte Stammgast im Finale, wollte es in den letzten Jahren nicht mehr funktionieren.

Nun trennt die Männer von Vincent Kompany aber nur noch ein Schritt vom Endspiel in Berlin. Im Halbfinale (22. April, 20:45 Uhr im Liveticker) geht es für die Münchner nach Leverkusen.

Die Münchner starteten ihre Pokal-Reise mit einem holprigen Last-Minute-3:2 beim SV Wehen Wiesbaden, steigerten sich jedoch in den weiteren Runden. So gewann der FCB beim 1. FC Köln mit 4:1, bei Union Berlin mit 3:2 und gegen RB Leipzig mit 2:0.

Bayer Leverkusen startete mit einem souveränen 4:0 gegen Sonnenhof Großaspach in die Pokal-Saison und bezwang im Anschluss den SC Paderborn nach Verlängerung mit 4:2. Mit einem 1:0-Sieg bei Borussia Dortmund und einem 3:0-Erfolg gegen St. Pauli löste die Werkself das Halbfinal-Ticket.

Favorisiert sind natürlich die Bayern, wenngleich das letzte Bundesliga-Aufeinandertreffen nach einem Platzverweis gegen Nicolas Jackson und vielen diskutablen Szenen mit einem Remis endete.

Im Vorjahr war für die Münchner in Leverkusen Endstation, nachdem sich Manuel Neuer eine Rote Karte eingehandelt hatte.