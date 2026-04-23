ran Fußball FC Bayern: Herr Eberl, kommt jetzt das Triple? Videoclip • 04:36 Min Link kopieren Teilen

Während Manuel Neuer sich auf die Rückkehr nach Berlin freut, macht Trainer Vincent Kompany eine Ansage zum Finale. Leverkusens Kapitän Robert Andrich räumt ein, dass der FC Bayern besser war. Die Stimmen zum Halbfinale des DFB-Pokals.

Stimmen FC Bayern: Vincent Kompany (Sky): "Es war eine fast perfekte erste Halbzeit, wo nur ein weiteres Tor fehlt. Dann war es eine schwierige zweite Halbzeit im Ballbesitz, Leverkusen ist viel besser ins Spiel gekommen. Dann mussten wir einige Male tief verteidigen, das haben wir sehr gut gemacht. Das Pokalfinale ist immer ein riesiges Geschenk für den Verein, die Fans freuen sich. Wir haben das Finale erreicht, jetzt wollen wir es natürlich auch gewinnen." Manuel Neuer (ZDF): "Also, ich habe Berlin auf jeden Fall vermisst. Es waren immer herausragende Spiele dort und es ist ein besonderer Tag für den ganzen Verein und wir freuen uns, dass wir im DFB-Pokalfinale dabei sind und dort spielen werden." Harry Kane (ZDF): "Ich bin super happy. Das war eine Top-Leistung von uns, wir hätten nur mehr Tore machen müssen - so haben wir Leverkusen im Spiel gelassen. Die letzten zehn Minuten waren wir dann ein bisschen nervös."

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Jonathan Tah: "Das bedeutet mir sehr viel, weil das Spiel in Berlin immer etwas ganz Besonderes ist. Wir haben es vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. In der zweiten haben wir dann das gemacht, was nötig war. Jetzt wissen wir, dass es (das Triple) möglich ist, aber wir müssen uns auf das Hier und Jetzt fokussieren. Dann hat man alle Möglichkeiten. Wir fahren zum Finale, um den Titel zu holen. " Max Eberl: "Wir haben einen extrem dominanten FC Bayern gesehen. Das Einzige, was du dir vorwerfen musst, ist, dass du nicht früher das 2:0 gemacht hast. Am Ende mussten wir unnötig zittern, aber ich glaube, das 2:0 war ein verdientes Ergebnis. Wir haben den ersten Titel geholt und immer noch die Chance auf zwei andere. Das lebt alles noch!" Herbert Hainer: "Ich denke, der Sieg war absolut verdient für uns. In der ersten Hälfte müssen wir das zweite oder dritte Tor machen, so wird es zum Ende dann nochmal spannend. Die Mannschaft war dominant und überlegen. Insgesamt ist die Mannschaft in einer Top-Verfassung. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass wir nach Berlin kommen, aber die Mannschaft ist unheimlich konzentriert [...]und alles ist möglich."

Stimmen Leverkusen: Kasper Hjulmand (Sky): "Das ist eine Top-Mannschaft. Wir hatten einige Ballverluste, fünf, sechs Situationen haben wir nicht gut ausgespielt. In der zweiten Halbzeit war der Druck von Bayern etwas weniger, wir sind besser ins Spiel gekommen. Mark Flekken hat uns im Spiel gehalten. In den letzten 20 Minuten wurde es etwas besser und enger, aber wir hatten nur zwei richtig gute Abschlüsse." Robert Andrich (DAZN): "In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass es nur 1:0 steht. Wenn du dann bis zur 75. Minute einen machst, ist wieder alles drin. Wenn du so eine schlechte erste Halbzeit spielst, musst du das Positive daraus ziehen, dass es nur 1:0 stand. Und wenn du dann triffst, bist du wieder im Spiel. Aber insgesamt müssen wir ehrlich sein, Bayern war die bessere Mannschaft.“

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