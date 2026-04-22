Bayer Leverkusen vs. FC Bayern: Noten der FCB-Stars - Kane eiskalt, Musiala mit wenigen Momenten

ran Fußball FC Bayern im DFB-Pokal-Finale: "Deutscher Fußball hat fettes Problem" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern gibt sich im DFB-Pokal-Halbfinale keine Blöße und steht nach einem 2:0 bei Bayer Leverkusen im Finale. ran hat die Bayern benotet.

Manuel Neuer Ist in der ersten Halbzeit gegen offensiv sehr harmlose Leverkusener quasi beschäftigungslos. Als er in der 51. Minute per Fernschuss von Tella erstmals gefordert ist, ist er sehenswert zur Stelle. Danach muss er nicht mehr eingreifen. ran-Note: 3

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Josip Stanisic Auf der rechten Seite defensiv kaum gefordert, dafür offensiv mit Ungenauigkeiten. Hat in der 56. Minute die Chance zum 2:0, scheitert aber per Flachschuss an Flekken. Insgesamt ein solider Auftritt. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Bekommt gegen harmlose Leverkusener kaum etwas zu tun. Hat in der Anfangsphase eine gute Chance, als er wenige Meter vor dem Bayer-Tor zum Schuss kommt. Der Versuch geht aber weit drüber. In Halbzeit zwei öfter gefordert und dabei verlässlich. ran-Note: 3

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Konrad Laimer Sehr giftig in den Zweikämpfen mit Lucas Vazquez. Setzt so die ersten körperlichen Akzente des Spiels. Auch danach sehr intensiv unterwegs, wirft alles rein, mit einigen guten Aktionen und gewonnenen Duellen. Vorne fehlt hier und da die letzte Konsequenz. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Defensiv gewohnt bissig und kaum zu überwinden. Grätscht und greift viele Angriffsversuche der Gastgeber ab. Dazu umsichtig im Spiel nach vorne, ob nun per Kurzpass oder mit langen Bällen. Hält das Niveau konstant, auch wenn er offensiv mit gut gedachten Steckpässen in die Spitze Pech hat. ran-Note: 2

Aleksandar Pavlovic Fällt im Vergleich zu Nebenmann Kimmich ein wenig ab. Sorgt zwar mit dafür, dass sich Bayer offensiv kaum bis gar nicht entfalten kann, hat aber ein paar Ungenauigkeiten im Spiel nach vorne. Kann nach dem Seitenwechsel vor allem im kreativen Bereich zulegen, leistet sich dafür aber trotz Gelb immer wieder kleine Fouls. Geht in der 74. Minute runter. ran-Note: 3

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Michael Olise Wunderbare Hacken-Vorlage in den Lauf von Musiala für die Vorbereitung zur Führung (21.). Hat sehr viel Bock, ist immer anspielbar, wird sehr oft gesucht und macht oft sehr sehenswerte Sache, ist aber manchmal zu eigensinnig. Sein Drive lässt mit zunehmender Spielzeit etwas nach, hat nicht mehr so viel Durchschlagskraft. ran-Note: 3

Jamal Musiala Rückt für den verletzten Serge Gnabry in die Startformation. Braucht eine gewisse Anlaufzeit, um in die Partie zu kommen und in seinen Rhythmus zu finden. Legt Kane die Führung mit viel Übersicht auf, ist in der ersten Halbzeit aber vergleichsweise unauffällig. Hat später immer mal wieder seine Szenen, doch man merkt ihm an, dass er noch Spielzeit benötigt. Geht in der 84. Minute vom Platz. ran-Note: 4

Luis Diaz Hat in der 15. Minute die erste gute Chance, seinen Schlenzer ins lange Eck aus halblinker Position kann Flekken aber entschärfen. Ist über links viel unterwegs, arbeitet auch effektivnach hinten, falls nötig. Aber offensiv zunächst nicht so druckvoll und zu ungenau. In der zweiten Hälfte immer mal wieder mit starken Momenten, aber ohne Ertrag. Lässt insgesamt zu viel liegen, belohnt sich dann aber doch in der Nachspielzeit. ran-Note: 3

Harry Kane Taucht in der 17. Minute erstmals frei vor Flekken auf, scheitert aber aus spitzem Winkel. Dafür wenige Minuten später eiskalt, als er sich den Ball nach Musiala-Vorlage erst in Ruhe zurechtlegt, um ihn dann unhaltbar im Tor unterzubringen. Macht es in der 40. Minute ähnlich, verzieht dann aber für seine Verhältnisse fast fahrlässig. Hat nach etwas mehr als einer Stunde wieder freie Sicht, scheitert aber erneut. ran-Note: 3

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