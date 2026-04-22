FC Bayern München ist national konkurrenzlos - Kommentar

ran Fußball FC Bayern im DFB-Pokal-Finale: "Deutscher Fußball hat fettes Problem" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Pokal-Halbfinale wird zur Machtdemonstration des FC Bayern. Auch das Finale in Berlin dürfte für diesen FCB nur zur Zwischenstation auf dem Weg zum ultimativen Ziel werden. Ein Kommentar.

Ein DFB-Pokal-Halbfinale verspricht normalerweise Nervenkitzel pur. Zwei Mannschaften, die bis zum Ende um den Einzug ins Finale in Berlin kämpfen. Gerne auch über 120 Minuten, vielleicht sogar noch mit einem dramatischen Elfmeterschießen. Am Mittwochabend war von solcher Dramatik wenig zu spüren. Der FC Bayern gewann zwar nur mit 2:0 gegen Bayer Leverkusen, doch der Spielverlauf war eindeutiger, als es das Ergebnis vermuten lässt. Noten der FCB-Stars: Kane eiskalt, Musiala mit wenigen Momenten

FC Bayern siegt in Leverkusen und steht im Pokalfinale Mit 10:0 Torschüssen für die Münchner ging es die Pause, am Ende betrug das Torschussverhältnis 19:4. Leverkusen brachte es auf einen XGoals-Wert von 0,29 und machte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, den bereits feststehenden Meister ernsthaft gefährden zu können. Zwar zwang Nathan Tella Manuel Neuer in der zweiten Halbzeit zu einer Weltklasse-Parade - doch selbst, wenn der zwischenzeitliche Ausgleich gefallen wäre, hätten die Bayern wohl locker einen Gang hochschalten können.

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FC Bayern schwebt wieder über allen anderen Dass der Sieg des FC Bayern hochverdient war, da waren sich am Ende alle einig. Die "ARD"-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer ebenso wie Leverkusens Kapitän Robert Andrich. Und so wurde das Spiel letztlich zu einem eindrucksvollen Beleg, wie sich die Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball entwickelt haben. Vor zwei Jahren gewann Bayer Leverkusen unter Trainer Xabi Alonso noch das Double - jetzt schwebt der FC Bayern wieder über allen anderen und ist national konkurrenzlos. Weder die Werkself noch Borussia Dortmund oder RB Leipzig konnten die Münchner in dieser Saison ernsthaft gefährden. Auch der VfB Stuttgart oder der SC Freiburg, die möglichen Gegner in Berlin, werden sich gehörig strecken müssen, damit das Finale des DFB-Pokals nicht ebenfalls eine klare Angelegenheit wird.