DFB-Pokal live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Joyn-Livestream und Free-TV

FC Bayern im DFB-Pokal-Finale: "Deutscher Fußball hat fettes Problem"

Der DFB-Pokal 2025/26 läuft. ran hat alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

64 Teams kämpfen jedes Jahr um den DFB-Pokal.

Das Finale in dieser Saison steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.

Im ersten Halbfinale haben sich die Bayern mit 2:0 in Leverkusen durchgesetzt. Im zweiten Halbfinale konnte sich der VfB Stuttgart gegen Freiburg mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzen.

ran hat alle Infos zum DFB-Pokal 2025/26.