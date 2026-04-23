ran Fußball Vincent Kompany verkauft Luxus-Villa in England - für rund 4 Mio. Euro! Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München blickt dem Halbfinale der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain entgegen. ran verrät, wie sich Tickets bestellen lassen und wie teuer diese sind.

Der FC Bayern München hat sich im Viertelfinale der Champions League mit 2:1 und 4:3 gegen Real Madrid durchgesetzt. Im Halbfinale kommt es zum Duell mit dem Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Der FC Bayern reist zunächst am Dienstag, den 28. April (ab 21 Uhr im Liveticker), nach Paris. Acht Tage darauf steigt das Rückspiel gegen die Franzosen am Mittwoch, den 6. Mai (21 Uhr), in der Allianz Arena. Die Nachfrage nach Tickets dürfte riesig sein. ran zeigt euch einige Möglichkeiten und gibt einen Überblick zur aktuellen Ticketlage.

Bayern München gegen Paris Saint-Germain: Wie kommt man an Tickets? Tickets für das Hinspiel in Paris und das Rückspiel in München konnten bis zum 19. April über den Online-Shop des FC Bayern München angefragt werden. Wer trotz seiner Bewerbung kein Ticket bekommen hat, ist nicht alleine. Fans können es dann über den Zweitmarkt versuchen. Für Vereinsmitglieder des FCB gibt es den offiziellen Zweitmarkt des Rekordmeisters. Dort können Tickets für das Champions-League-Rückspiel ab dem 29. April ver - und gekauft werden. Für diejenigen, die kein Mitglied des FCB sind, gibt es Optionen wie "Kleinanzeigen.de" oder "Facebook Marketplace". Auf dem Zweitmarkt sehen sich Fans allerdings teilweise mit horrenden Preisen konfrontiert, wenn sie noch an Karten für das Kracher-Duell kommen wollen. Für das Duell FC Bayer vs. Real Madrid wurden Tickets für mehrere Tausende Euro auf Zweitmärkten verkauft.

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FC Bayern gegen Paris: Was kosten die Tickets für den CL-Kracher? In der Allianz Arena von München gibt es fünf unterschiedliche Ticketkategorien. Die günstigsten Tickets der Kategorie 5 sind Stehplatztickets für 19 Euro. Die weiteren Ticketkategorien kosten 90 Euro, 120 Euro, 160 Euro und 200 Euro. Bei "Viagogo" werden bereits Tickets für verrückte Preise zwischen 2.000 Euro und 6.000 Euro angeboten. Für das Hinspiel in Paris sind die Ticketpreise laut FCB-Webseite noch nicht bekannt.

FC Bayern vs. Paris Saint-Germain: Gefahren beim Ticketkauf vor dem Rückspiel Die Plattform "Viagogo" ist zwar legal, jedoch berichten Verbraucherschützer häufig von überhöhten Preisen, gefälschten oder personalisierten Tickets sowie intransparenten Gebühren. Der FC Bayern warnt seine Fans inzwischen schon auf der vereinseigenen Internetseite vor den Karten von oben genannten Seiten. In einem Statement heißt es: "Leider stehen oftmals auch Ticket-Angebote auf nicht autorisierten Internetplattformen und bei den zahlreichen, vor allem im Internet werbenden, inoffiziellen Ticketagenturen zur Verfügung. Häufig werden hierfür stark erhöhte Preise verlangt. Wir möchten Sie an dieser Stelle daher warnen! [...] Leider werden auf vielen Webseiten Tickets angeboten, die nicht zum Zutritt in die Allianz Arena berechtigen oder aber nach Zahlung oftmals gar nicht geliefert werden. Wir raten daher dringend davon ab, bei folgenden nicht autorisierten Plattformen wie beispielsweise viagogo

StubHub

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Kleinanzeigen.de Tickets zu unseren Spielen zu erwerben, da es sich hierbei immer um nicht autorisierte Anbieter handelt." Die beste Option bleibt also der offizielle Zweitmarkt. Auch interessant: FC Bayern vor PSG-Duell: Toni Kroos mahnt zu mehr Stabilität

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