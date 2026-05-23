Das DFB-Pokalfinale 2026 bestreiten der FC Bayern München und der VfB Stuttgart am Samstagabend im Berliner Olympiastadion. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Leon Goretzka (FC Bayern München) vor dem Spiel: "Für mein Abschiedsspiel wünsche ich mir den Titel. Viele von meinen Liebsten sind heute auch im Stadion. Zu meiner Zukunft habe ich mich noch nicht entschieden. Ich entscheide mich dann, wenn ich mich danach fühle."

Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) vor dem Spiel: "Im Unterbewusstsein ist schon, dass wir das hier kennen vom letzten Jahr, es ist alles gleich und es gibt keine besondere Anspannung. Das kann schon ein kleiner Vorteil für uns sein."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Das Spiel hier ist eine große Erfahrung für mich, in diesem großen Stadion und einem entscheidenden Spiel. Ich schaue gerne darauf, was unsere Mannschaft heute bringt. Vom ersten Tag an war es ein Thema, diesen Pokal zu gewinnen und jetzt sind wir hier, um das zu tun. Wir spielen spektakulär und der VfB genauso. Wir können uns freuen, was heute auf dem Platz steht."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart) vor dem Spiel: "Es ist tatsächlich dieses Mal ein etwas anderes Gefühl, nicht mehr eine so große Anspannung. Die Voraussetzungen heute sind etwas anders, aber wir bringen als Vierter der Bundesliga auch etwas mit. Atakan Karazor hat zuletzt wegen Problemen nicht sehr viel trainieren können und Chema hat gut gespielt. Deshalb war es die logische Entscheidung, dass Chema auch heute anfängt."

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Ich habe mir nach der Kadernominierung gar nicht so viel Resonanz angehört. Am Ende sind die meisten Leute zufrieden, wenn wir gute Spiele machen."

Julian Nagelsmann (Bundestrainer) zur Kritik an seiner Kommunikation in den Personalien Neuer/Baumann und Undav: "Wie jeder Mensch mache auch ich Fehler. Aber was man nicht vergessen darf, dass die meiste Kommunikation intern stattfindet."