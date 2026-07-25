DFB-Team: Oliver Kahn bremst Euphorie um neuen Bundestrainer Jürgen Klopp

ran Fußball DFB-Star ist jetzt DJ! Erste Single veröffentlicht Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Oliver Kahn äußert sich nach der Ernennung von Jürgen Klopp zum Bundestrainer zur mit Spannung erwarteten Personalie. Der Ex-Nationaltorhüter warnt dabei vor zu hohen Erwartungen.

Der frühere deutsche Nationaltorhüter Oliver Kahn tritt nach der Verpflichtung von Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer auf die Euphoriebremse. "Ich persönlich glaube, dass es nicht so einfach ist, wie sich das viele vorstellen. Ich glaube, dass die Probleme durchaus auch tiefer liegen", sagte der 57-Jährige bei "BR24Sport". DFB-Team: Spielidee, Veränderungen, Nachwuchs & Co. - Analyse der PK-Aussagen von Jürgen Klopp Dabei verweist Kahn auf grundsätzliche Fragen, die Klopp in nächster Zeit beschäftigen werden. "Was möchte man für Spieler in den nächsten Jahren entwickeln? Was möchte man überhaupt für Spieler haben? Wie möchte man Fußball spielen?", erklärte der frühere Bayern-Vorstandsvorsitzende.

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Schweinsteiger über Herausforderung für Klopp: "Schon eine Aufgabe" Trotz der durchaus kritischen Worte Kahns sein Klopp ein "sehr erfahrener Mann, der sicherlich einiges bewirken kann". Neben Kahn äußerte sich auch der frühere Weltmeister Bastian Schweinsteiger zur Personalie Klopp. "Die Erwartungen sind natürlich schon sehr hoch. Du musst das alles erst mal von null anpacken. Das wird schon eine Aufgabe sein für ihn, aber er ist ein exzellenter Trainer", sagte der frühere Bayern-Star, der zuletzt - wie auch Klopp - bei der WM als TV-Experte im Einsatz war. Trotz des Wissens um die große Herausforderung sieht Schweinsteiger in Klopp eine gute Wahl. "Ich finde, dass Jürgen Klopp der richtige Trainer ist für die jetzige Situation", legte sich der Ex-Profi fest. Sein Debüt als Bundestrainer wird Klopp am 24. September in der Nations League beim Auswärtsspiel in den Niederlanden feiern.