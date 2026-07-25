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In Europas Top-Ligen läuft das Sommer-Transferfenster. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die wichtigsten internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 25. Juli, 14:55 Uhr: FC Arsenal plant wohl Mega-Angebot für Atletico-Stürmer +++ Die Spekulationen um Julian Alvarez gehen weiter. Beim FC Barcelona steht der Argentinier schon eine ganze Weile auf der Liste. Nun mischt offenbar der FC Arsenal mit. Und das wohl ziemlich zielstrebig. Wie die englische Zeitung "The Times" berichtet, bereitet Arsenal ein spektakuläres Angebot vor. Der amtierende englische Meister wäre wohl bereit, circa 100 Millionen Euro zu zahlen und obendrauf Stürmer Viktor Gyökeres in den Deal einzubinden. Der Marktwert des Schweden wird bei "transfermarkt" auf rund 65 Millionen Euro geschätzt, womit der gesamte Deal eine Summe von 150 Millionen Euro übersteigen würde.

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+++ 23. Juli, 14:25 Uhr: Wilde Gerüchte um Ousmane Dembele +++ Kuriose Meldung zu Ousmane Dembele. Laut Transferexperte Sacha Tavolieri denkt der saudi-arabische Klub Al-Hilal darüber nach, den Franzosen in die Pro League zu holen. Demnach hat der Klub bereits Kontakt zum 29-Jährigen aufgenommen, um zu überprüfen, wie es um dessen Bereitschaft hinsichtlich eines Wechsels bestellt ist. Sollte der Offensivspieler ein positives Feedback geben, würde der Verein demnach in Verhandlungen mit Paris Saint-Germain treten. Dembele steht bei PSG noch bis 2028 unter Vertrag, auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers konnte man sich bislang nicht einigen. Als wahrscheinlich gilt ein Abgang des Weltfußballers von 2025 aber nicht, zumal er bei den Franzosen zu den absoluten Leistungsträgern zählt.

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+++ 23. Juli, 06:46 Uhr: Spaniens WM-Held Ferran Torres vor Wechsel zu PSG? +++ In der spanischen Fußball-Geschichte machte sich Ferran Torres mit seinem Siegtreffer im WM-Finale gegen Argentinien unsterblich, bei seinem Klub FC Barcelona aber kommen womöglich keine besonderen Momente mehr hinzu. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, soll Paris Saint-Germain großes Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen zeigen. Trainer Luis Enrique höchstpersönlich werbe intern "intensiv" um einen Transfer seines Landsmanns. Torres' Vertrag bei Barca läuft noch bis 2027, die Katalanen wollen dem Bericht zufolge in den kommenden Wochen Gespräche mit dem Angreifer führen, um auszuloten, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Barcelona selbst treibt weiter einen Transfer von Julian Alvarez voran, Torres bliebe damit nur die Rolle des Ergänzungsspielers. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Weltmeister ist daher aktuell auch nicht vorgesehen.

+++ 19. Juli, 16:05 Uhr: Alvarez-Poker: Barca erhöht Druck auf Atletico +++ Für welchen Klub spielt Julian Alvarez in der kommenden Saison? Beim FC Barcelona verlieren die Verantwortlichen im Transferpoker um den argentinischen Stürmer offenbar so langsam die Geduld - und haben Atletico Madrid nun wohl eine Frist gesetzt, um eine Entscheidung zu treffen. "Wir stehen mit einem Angebot bereit. Er ist ein Spieler, den unser Trainer haben möchte, und deshalb haben wir Atlético Madrid das Angebot unterbreitet", sagte Barca-Präsident Joan Laporta laut übereinstimmenden Medienberichten bei einem Event des spanischen Fußballverbandes vor dem WM-Finale in New York. Atletico hat im Grunde aber kein Interesse an einem Verkauf. "Wir wollen ihn nicht verkaufen. Wir haben das 100-Millionen-Euro-Angebot nicht akzeptiert. Genauso würden wir auch 150 Millionen Euro oder 200 Millionen Euro nicht akzeptieren“, sagte Atletico-Boss Miguel Angel Gil unlängst. Der Konter von Laporta: "Es gibt so viele Fälle, in denen gesagt wurde, dass ein Spieler niemals zu Barca gehen würde, und am Ende ist er doch gekommen." Alvarez wechselte im Sommer 2024 für 75 Millionen Euro von Manchester City zum spanischen Topklub, sein Vertrag läuft bis 2030. Mit Argentinien steht Alvarez im WM-Finale, was den Preis nur noch weiter in die Höhe treiben dürfte.

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+++ 18. Juli, 20:21 Uhr: Chelsea zahlt offenbar Mond-Ablöse für WM-Fahrer Rogers +++ Der FC Chelsea tütet offenbar einen Mega-Transfer ein. Wie "The Athletic" berichtet, verpflichten die "Blues" um Neu-Trainer Xabi Alonso den englischen Nationalspieler Morgan Rogers von Aston Villa. Die Dienste des Offensivspielers lässt sich Chelsea offenbar die Mega-Ablöse von umgerechnet 138 Millionen Euro kosten. Nie zuvor nahm Villa mehr Geld für einen Spieler ein. Der 23-Jährige kam bei der WM mit Ausnahme des Sechzehntelfinales gegen die DR Kongo in jedem Spiel bis zum Halbfinale zum Einsatz. Dabei steuerte er zwei Vorlagen bei. Auf Klubebene gehörte Rogers in den vergangenen Jahren zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Unai Emery. In der vergangenen Saison kam er in 55 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 14 Tore, zwölf Treffer bereitete er vor. Zuletzt galt eigentlich der englische Meister FC Arsenal als Topkandidat für einen Rogers-Transfer, der Londoner Rivale grätschte jedoch dazwischen. Mit Chelsea wird Rogers in der kommenden Saison allerdings nicht international spielen.