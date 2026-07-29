DFB-Team - Rudi Völler ätzt gegen Argentiniens Spielphilosophie: "Nicht viel mit Fußball zu tun"

ran Fußball DFB - Völler über Klopps "Noch"-Spruch Videoclip • 02:30 Min Link kopieren Teilen

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat beim Internationalen Trainerkongress in Mainz deutliche Worte gegen die Spielweise von Vizeweltmeister Argentinien gefunden.

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