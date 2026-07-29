Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

DFB-Team - Rudi Völler ätzt gegen Argentiniens Spielphilosophie: "Nicht viel mit Fußball zu tun"

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

DFB - Völler über Klopps "Noch"-Spruch

Videoclip • 02:30 Min

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat beim Internationalen Trainerkongress in Mainz deutliche Worte gegen die Spielweise von Vizeweltmeister Argentinien gefunden.

Rudi Völler wird deutlich: Der DFB-Sportdirektor ist beim Internationalen Trainerkongress in der Mainzer Rheingoldhalle mit der Spielweise von Vizeweltmeister Argentinien scharf ins Gericht gegangen.

Vor rund 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sagte Völler: "Ich möchte keine Mannschaft haben, die so spielt wie Argentinien."

Das habe mit Fußball nicht viel zu tun gehabt, ergänzte der Weltmeister von 1990.

Kommende Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:10 Uhr • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:10 Uhr • WWE

    WWE RAW im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

DFB-Team: Völler mit Lob für Spanien

Stattdessen fand der 66-Jährige lobende Worte für andere Nationen: Spanien habe sich das Lob für sein kollektives Verteidigen verdient, teilweise gelte das auch für England.

Eigentlich sollte Jürgen Klopp den Kongress eröffnen. Nach seinem Amtsantritt als neuer Bundestrainer am vergangenen Freitag zog er sich jedoch zurück und wandte sich stattdessen per Videobotschaft an die Teilnehmer.

Er habe nicht direkt zu Beginn wieder Schlagzeilen liefern wollen, begründete Klopp seinen Rückzieher. Für ihn sprang kurzfristig Völler ein.

Der DFB-Sportdirektor nutzte den Auftritt für einen breiten Rundumblick auf den deutschen Fußball, äußerte sich unter anderem auch zu den Unterschieden zwischen Klopp und dessen Vorgänger Julian Nagelsmann sowie zum Stand der Nachwuchsausbildung beim DFB.

Auch interessant: DFB-Team: Wichtige Entscheidung um Kimmich ist wohl gefallen

Dir gefallen ran-News?

Mehr Fußball-News