ran Fußball Bundesliga BVB-Stars in Japan frenetisch gefeiert Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Besondere Personalie in der deutschen Politik: Bundeskanzler Friedrich Merz beruft offenbar eine Ex-Nationalspielerin in sein Regierungsteam.

Bundeskanzler Friedrich Merz holt die frühere Fußball-Nationalspielerin Nadine Keßler einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge in sein Regierungsteam. Die 38-Jährige, bisher UEFA-Direktorin für den Frauenfußball, soll demnach als Staatsministerin für Sport und Ehrenamt auf Christiane Schenderlein folgen. Die Europäische Fußball-Union kommentierte dies auf Anfrage zunächst nicht. Italien-Hammer: Wende um Andrea Pirlo Schenderlein (CDU) wechselt im Zuge des Regierungsumbaus als Parlamentarische Staatssekretärin ins Bundesgesundheitsministerium, wie Merz am Montag in Berlin bekannt gab. Über die Nachfolge werde "zeitnah und zügig" informiert. Dadurch wäre der Weg frei für die ehemalige Weltfußballerin Keßler, die seit dem Ende ihrer aktiven Karriere als Fußball-Funktionärin gearbeitet hat. Merz lehnte einen Kommentar zur Personalie ab.

Viel Expertise, besonders im Fußball: Nadine Keßler Bild: AFP/SID/FABRICE COFFRINI

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