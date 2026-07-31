Eintracht Frankfurt gastiert bei Waldhof Mannheim: Wo läuft das Testspiel im TV und im Livestream?

Eintracht Frankfurt absolviert am 1. August ein Testspiel bei Waldhof Mannheim. ran liefert die wichtigsten Infos.

Eintracht Frankfurt hat mit einem 7:1-Sieg in Gießen und einem 3:0 gegen Trabzonspor einen guten Start in die Testspielphase hingelegt. Dabei hat Riera-Nachfolger Adi Hütter nach der turbulenten Vorsaison keinen leichten Job, zumal sich auch auf dem Transfermarkt noch in beiden Richtungen etwas ergeben könnte.

Zunächst steht jedoch für die SGE das nächste Testspiel - mit Derby-Charakter - im Fokus. Am 1. August geht es schließlich zu Waldhof Mannheim. Der Tabellen-Zehnte der abgelaufenen Drittliga-Saison feiert im Rahmen des Testspiels gegen den Bundesligisten seine Saisoneröffnung.

ran hat alle wichtigen Infos zum Match zusammengefasst.