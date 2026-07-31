Fußball Testspiel
Eintracht Frankfurt gastiert bei Waldhof Mannheim: Wo läuft das Testspiel im TV und im Livestream?
Aktualisiert:von ran
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Eintracht Frankfurt schnappt sich Noël Aséko
Videoclip • 02:44 Min • Ab 12
Eintracht Frankfurt absolviert am 1. August ein Testspiel bei Waldhof Mannheim. ran liefert die wichtigsten Infos.
Eintracht Frankfurt hat mit einem 7:1-Sieg in Gießen und einem 3:0 gegen Trabzonspor einen guten Start in die Testspielphase hingelegt. Dabei hat Riera-Nachfolger Adi Hütter nach der turbulenten Vorsaison keinen leichten Job, zumal sich auch auf dem Transfermarkt noch in beiden Richtungen etwas ergeben könnte.
Zunächst steht jedoch für die SGE das nächste Testspiel - mit Derby-Charakter - im Fokus. Am 1. August geht es schließlich zu Waldhof Mannheim. Der Tabellen-Zehnte der abgelaufenen Drittliga-Saison feiert im Rahmen des Testspiels gegen den Bundesligisten seine Saisoneröffnung.
ran hat alle wichtigen Infos zum Match zusammengefasst.
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Eintracht Frankfurt gastiert in Mannheim: Die wichtigsten Infos zum Spiel
Begegnung: Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt
Termin: Samstag, 1. August 2026
Anstoß: 17:00 Uhr
Spielort: Carl-Benz-Stadion in Mannheim
Anlass: Saisoneröffnung des SV Waldhof Mannheim
Trainer: Adi Hütter (Frankfurt), Rui Mota (Mannheim)
Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt: Läuft das Testspiel im Free-TV?
Nein, der Auftritt der Frankfurter in Mannheim wird nicht im Free-TV gezeigt.
Eintracht Frankfurt testet bei Waldhof Mannheim: Wo finde ich einen Livestream?
Das Testspiel wird vom offiziellen Vereins-Kanal von Waldhof Mannheim kostenlos auf YouTube gestreamt. Zudem ist das Match auf dem vereinseigenen Kanal EintrachtTV zu sehen.
Dieser ist jedoch mit 1,99 Euro im Monat kostenpflichtig, wenngleich einzelne Inhalte auch kostenfrei sein können.
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Eintracht Frankfurt gastiert in Mannheim: Gibt es noch Tickets?
Ja, es stehen noch einige Tickets zur Verfügung. Die Karten können im Ticketshop von Waldhof Mannheim für zehn bis 30 Euro erworben werden.
Eintracht Frankfurt: Wie geht es nach dem Testspiel in Mannheim weiter?
Die SGE testet noch zweimal gegen Premier-League-Klubs. Am 8. August kommt es zum Duell mit Hull City, am 15. August geht es nach London zum FC Brentford. Dazwischen steht ein Testspiel gegen den FSV Frankfurt (12. August) auf dem Programm.
Das erste Pflichtspiel steigt am 21. August im Rahmen des DFB-Pokals. In der ersten Runde muss die SGE zum SC St. Tönis.
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