ran Fußball Bundesliga Hoeneß über Olise-Verkauf: "Wir müssten doch bescheuert sein" Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Jose Mourinho nimmt als neuer Trainer von Real Madrid wie erwartet einen großen Umbruch vor. Sechs Spieler sollen laut Medienberichten abgegeben werden, vier Neuzugänge gab es bereits, weitere Top-Stars sollen bald folgen.

Jose Mourinho ist zu Real Madrid zurückgekehrt und mit ihm soll auch der Erfolg wiederkommen. In seiner ersten Amtszeit von 2010 bis 2013 gewann er einmal die Meisterschaft, einmal den Pokal und einmal den Supercup. Ein internationaler Titel sprang allerdings nicht heraus. Das soll sich diesmal ändern. Real holte seit zwei Jahren keinen Titel mehr. Für die "Königlichen" gleicht dies einer Tragödie. Mourinho gilt nun als möglicher Heilsbringer. Die Madrilenen aktivierten daher die Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro, um den Portugiesen von Benfica Lissabon loszueisen. Infantino verteidigt WM-Verkaufspläne: "Eine Chance, keine Verpflichtung"

Mourinho plant offenbar größeren Umbruch Der 63-Jährige plant offenbar einen größeren Umbruch, um die Madrilenen auf die Erfolgsspur zu bringen. Laut einem Bericht des spanischen Fernsehsenders "Cadena SER" stehen gleich sechs Spieler auf der Streichliste: Eduardo Camavinga, Raul Asencio, Franco Mastantuono, Ferland Mendy, Endrick und Gonzalo Garcia. Mourinho hat kein Problem damit, verdiente Spieler sprichwörtlich vor die Tür zu setzen. Dies bewies er bereits bei seiner ersten Amtszeit in Madrid, als er unter anderem Klublegende Iker Casillas zur Nummer zwei im Tor degradierte. Dies könnten nun offenbar erneut verdiente Spieler zu spüren bekommen.

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Real Madrid plant Transfers von Diomande und Rodri Fragezeichen standen zuletzt auch hinter der Zukunft von Flügelspieler Vinicius Jr. (Vertrag bis Sommer 2027) und Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni (Vertrag bis 2028). Vinicius soll bereits das Interesse des FC Arsenal geweckt haben, Tchouaméni von Manchester United. Bislang hat Real mit Innenverteidiger Ibrahima Konaté (ablösefrei, Liverpool) , Rechtsverteidiger Denzel Dumfries (20 Millionen Euro Ablöse, Inter Mailand), Linksverteidiger Marc Cucurella (55 Millionen Euro, Chelsea) und dem offensiven Mittelfeldspieler Bernardo Silva (ablösefrei, Manchester City) sowie dem jungen Angreifer Carlos Espi (25 Millionen, UD Levante) fünf neue Spieler verpflichtet. Dabei soll es allerdings nicht bleiben. Nachdem der anvisierte Transfer von Michael Olise (Bayern München) keine Option mehr zu sein scheint, hat die Verpflichtung von Yan Diomande (RB Leipzig) oberste Priorität. Diomande soll sich mit Madrid bereits über einen Vertrag bis zum Jahre 2031 einig sein. Final sind die Verhandlungen aber noch nicht. Leipzig soll angeblich eine Ablöse von 120 Millionen Euro fordern. Dennoch scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Transfer abgewickelt wird. Das defensive Mittelfeld möchte Real zudem mit Weltmeister Rodri von Manchester City verstärken. Laut "Cadena SER" steigen die Chancen, dass dieser Transfer, der vor der Weltmeisterschaft noch unwahrscheinlich erschien, nun in den kommenden Wochen abgewickelt wird.

Testspiel auf Schalke weckt Erinnerungen Womöglich werden die beiden Neuzugänge bereits auf dem Platz stehen, wenn Real Madrid am 16. August zum Testspiel beim FC Schalke 04 antritt. Die VELTINS-Arena ist für Mourinho ein besonderer Ort: Im Mai 2004 gewann er als Trainer mit dem FC Porto im Finale in Gelsenkirchen gegen die AS Monaco die Champions League. Nun stellt er den Kader von Real um, damit ihm ein solcher Erfolg auch mit Madrid gelingt.

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