:newstime ARD-Sportmoderatorin Lea Wagner privat Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Lea Wagner hat kurz nach der WM 2026 eine frohe Botschaft verkündet. Auf Instagram teilt die 31-Jährige Bilder zusammen mit ihrem neugeborenen Kind.

Während der WM moderierte ARD-Moderatorin Lea Wagner die Sportschau. Jedem Zuschauer dürfte dabei ihr großer Bauch aufgefallen sein. Kurz vor Turnierende verabschiedete sich die 31-Jährige dementsprechend in den Mutterschutz. Auf Instagram schrieb die werdende Mutter: "Last one, alles rund gelaufen." Zudem bedankte sie sich beim Team der Sportschau und scherzte: "Würde ja gern sagen, dass es für mich jetzt erstmal ein paar Wochen ruhiger wird – hab aber von vielen Eltern gehört, dass das Gegenteil der Fall ist." Nun ist das Kind auf der Welt und es stellt sich heraus: Ihre Annahme war völlig berechtigt. ARD-Star bei der WM 2026: Wer ist Moderatorin Esther Sedlaczek? WM 2026: Halbzeitshow beim Finale - Mega-Star verstärkt Line-up um Shakira, Madonna und BTS

Lea Wagner: Schlafrhythmus der WM übernommen Noch nicht lange auf der Welt und trotzdem schon ein riesiger Einfluss: Das Baby von Lea Wagner scheint die Eltern direkt auf Trab zu halten. Das lässt zumindest der neueste Instagram-Post von Lea vermuten.

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Dort schreibt die frisch gebackene Mama: "Haben den Schlafrhythmus der WM mit ihren Nachtspielen einfach nahtlos beibehalten". Möglicherweise hat ihr berühmter Vater David Wagner den ein oder anderen Tipp für die 31-Jährige übrig. Doch wie ist Lea Wagner eigentlich zu ihrem Job gekommen? Und wer ist der Vater des Kindes? ran stellt die Sport-Moderatorin der ARD vor.

Lea Wagner: Ex-Fußballprofi und Trainer als Vater Dass Sport im Leben von Lea Wagner eine große Rolle spielen wird, sollte niemanden wundern. Denn insbesondere Fußball begleitet sie schon mehr oder minder ihr ganzes Leben. Leas Vater David Wagner feierte Erfolge sowohl als Spieler auf dem Feld als auch als Trainer neben dem Platz. Mit dem FC Schalke 04 gewann Wagner 1997 als Spieler den UEFA-Cup. Als Trainer feierte er 2012 mit Borussia Dortmund II den Aufstieg in die 3. Liga. 2017 gelang ihm mit Huddersfield Town der Aufstieg in die Premier League. Auch in der Königsklasse war der 54-Jährige vertreten. Mit den BSC Young Boys zog er in die Gruppenphase der UEFA Champions League 2021 ein. In der Saison 2019/20 übernahm Wagner den FC Schalke 04 als Trainer. Eine Zeit, die von vielen Tiefpunkten geprägt war. Unter ihm spielte Schalke 04 zunächst zwar eine starke Hinrunde, konnte anschließend jedoch saisonübergreifend 18 Bundesligaspiele in Serie nicht gewinnen. Ein neuer Negativrekord in der Geschichte des Vereins. Zum Auftakt der Saison 2020/21 wurde er schließlich nach der 1:3-Niederlage gegen Bremen freigestellt. Seit dem 1. Juli 2025 ist Wagner als Nachwuchsleiter bei RB Leipzig aktiv.

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Familie Wagner: Viele Umzüge in der Kindheit Tochter eines Fußballprofis und Trainers zu sein, ist nicht immer ganz einfach. Insbesondere nicht, wenn die Karriere wie im Fall David Wagner von vielen verschiedenen Stationen geprägt ist. 1994 wurde Lea in Wiesbaden geboren. Ihre ganze Kindheit verbrachte sie dort allerdings nicht. Durch die vielen Stationen zog die Familie mehrfach um. Eine Zeit, die die Moderation prägte. Im Interview mit der "WAZ" erinnert sie sich sogar eine bestimmtes Szenario zurück.

Ich glaube, als wir in Gütersloh gewohnt haben und umziehen mussten, habe ich ihn mal gefragt, ob er nicht einfach mehr Tore schießen könne, damit wir weiter dort wohnen bleiben. Lea Wagner

Lea verrät zudem, dass es in der Pubertät eine Zeit gab, in der sie sich nur wenig für Fußball interessiert habe. Dass dies allerdings nicht lange anhielt, ist nicht zu übersehen. Nicht nur damals, auch heute steht sie mit ihrem Vater in engem Kontakt. Das Thema wie so oft: Fußball.

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ARD-Star Lea Wagner profitiert von Papas Expertise Inzwischen ist Lea schon lange selbst Expertin. Dennoch kann sie immer noch von den Erfahrungen ihres Vaters profitieren. Insbesondere während der Vorbereitung auf Spiele oder Interviews fragt sie ihren Vater oftmals nach Rat. Das dürfte auch bei der WM passiert sein. Dort analysierte sie oft gemeinsam mit dem ehemaligen Nationalspieler Robin Gosens die WM-Spiele im Ersten. Schalke 04 holt Robin Gosens zum "Herzensverein"

Fußball ist auch weiterhin ein großes Thema bei uns, und ich frage ihn bei meiner Vorbereitung, insbesondere wenn er mit einem Spieler schon einmal zu tun hatte. Lea Wagner

Lea Wagner: Wer ist der Vater ihres Kindes Ihr Privatleben hält sie - bis auf die Updates um ihr Schwangerschaft - dagegen verborgen. Der Vater des Kindes ist ihr langjähriger Partner, den sie 2025 geheiratet hat. Ihre Beziehung hält die Sport-Moderatorin aber strikt aus der Öffentlichkeit heraus.

Lea Wagners Verbindung zu Star-Trainer Jürgen Klopp Vater Wagner steht in engem Kontakt zu Jürgen Klopp. Beide lernten sich als Spieler bei Mainz 05 kennen und blieben seitdem eng befreundet. So eng, dass Wagner sogar Trauzeuge bei Klopps Hochzeit war.

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So kommt es auch, dass DFB-Trainer Jürgen Klopp Lea schon seit ihrer Geburt kennt. Zudem ist Klopp Patenonkel von Lea Wagners Schwester Lynn. Auch interessant: Jürgen Klopp ist Bundestrainer: Mit der DFB-Trumpfkarte muss es klappen - Kommentar