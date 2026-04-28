Fußball
DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart im Joyn-Livestream, Free-TV und im Ticker
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 02:38 Min
Auch im DFB-Pokal rückt die Entscheidung immer näher. So könnt ihr das Finale im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker verfolgen.
64 Mannschaften gingen im vergangenen Sommer an den Start, um sich den Titel im DFB-Pokal zu sichern.
Mittlerweile steht die Finalpaarung fest. Im Halbfinale kam es zum Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen, welches die Münchner mit 2:0 für sich entscheiden konnten, sowie zum "Baden-Württemberg-Derby" zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.
DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern und Stuttgart am 23. Mai ab 20 Uhr kostenlos auf Joyn streamen
In einem umkämpften Spiel mit Verlängerung konnte sich der VfB mit 2:1 durchsetzen und hat nun die Chance, seinen Titel zu verteidigen.
ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale im DFB-Pokal zusammengefasst.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
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DFB-Pokal-Finale live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Endspiel statt?
Spiel: FC Bayern vs. VfB Stuttgart
Wettbewerb: DFB-Pokal; Finale
Datum: 23. Mai 2026
Uhrzeit: 20:00 Uhr
Austragungsort: Olympiastadion (Berlin)
DFB-Pokal live: Wird das Finale im Free-TV übertragen?
Ja. Das Finale wird im Free-TV entweder in der ARD oder im ZDF übertragen.
Finale im DFB-Pokal: Wer überträgt das Endspiel im Livestream?
Im Livestream wird das Finale des DFB-Pokals kostenlos auf Joyn übertragen.
Auch Sky zeigt das Endspiel im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
DFB-Pokal: Wo kann ich das Endspiel im Liveticker verfolgen?
Einen Liveticker für das Finale im DFB-Pokal gibt es natürlich auf ran.de.
Alle Infos zur Übertragung des Finals im DFB-Pokal
Begegnung: FC Bayern vs. VfB Stuttgart
Datum und Uhrzeit: 23. Mai 2026; 20:00 Uhr
Free-TV: ARD oder ZDF
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, Sky, WOWTV
Liveticker: ran.de