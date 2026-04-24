Europa League: Sporting Braga vs. SC Freiburg live im Free-TV, Stream und im Ticker

DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben

Der SC Freiburg trifft im Halbfinale der Europa League auf Sporting Braga aus Portugal. Hier ist das Hinspiel live im Free-TV zu sehen.

Der SC Freiburg kämpft um den Einzug ins Finale der Europa League. Die Breisgauer treffen im Halbfinale auf den portugiesischen Vertreter Sporting Braga.

Das Hinspiel in Braga steigt am 30. April (ab 21 Uhr im LIVETICKER), ehe das Rückspiel am 7. Mai die Entscheidung bringt.

Der SC Freiburg steht zum ersten Mal überhaupt in einem internationalen Halbfinale und könnte folgerichtig in wenigen Wochen seine Final-Premiere feiern.

Nach dem souveränen Weiterkommen gegen Celta Vigo (3:0 und 3:1) sind die Breisgauer im Duell mit Braga sogar leicht favorisiert. Wie gefährlich die Portugiesen sein können, hat jedoch der 4:2-Rückspielsieg bei Real Betis gezeigt.

In der portugiesischen Liga belegt Braga mit einem beträchtlichen Rückstand auf den FC Porto sowie Benfica und Sporting Lissabon den vierten Platz. Freiburg konnte sich in der Bundesliga zuletzt mit dem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim an Eintracht Frankfurt vorbei auf Platz sieben schieben.

Der Sportclub hat sechs der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen. Lediglich gegen den FC Bayern gab es eine Pleite.

Im Finale ginge es entweder Aston Villa oder Nottingham Forest.