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1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern: Bundesliga live im TV, Stream und im Ticker

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

FC Bayern: Herr Eberl, kommt jetzt das Triple?

Videoclip • 04:36 Min

Am 31. Spieltag der Bundesliga empfängt der FSV Mainz 05 den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Vor dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain gastiert der FC Bayern im Rahmen des 31. Bundesliga-Spieltags bei Mainz 05.

Die Partie am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) hat für die Münchner sportlich nicht mehr die ganz große Bedeutung. Seit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende steht der FCB bereits als Meister fest.

Mainz ist zwar noch nicht gerettet, hat als Tabellen-Zehnter mit 34 Punkten aber respektable acht Zähler Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Im Normalfall sollte nichts mehr anbrennen, selbst wenn die Mainzer alle vier verbliebene Spiele verlieren sollten.

Die 05er dürften die Partie dennoch wesentlich ernster nehmen als die Bayern, die vor dem PSG-Kracher wohl eher Ergänzungsspieler wie Jonas Urbig, Kim Min-jae, Leon Goretzka und Nicolas Jackson einsetzen werden oder dem ein oder anderen Nachwuchstalent Spielpraxis schenken könnten.

Dies könnte aber letztlich in einem spannenden Duell münden. ran zeigt, wo die Bundesliga-Partie live zu sehen ist.

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Mainz 05 - FC Bayern live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

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Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

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