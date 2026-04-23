Bundesliga
1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern: Bundesliga live im TV, Stream und im Ticker
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
FC Bayern: Herr Eberl, kommt jetzt das Triple?
Videoclip • 04:36 Min
Am 31. Spieltag der Bundesliga empfängt der FSV Mainz 05 den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Vor dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain gastiert der FC Bayern im Rahmen des 31. Bundesliga-Spieltags bei Mainz 05.
Die Partie am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) hat für die Münchner sportlich nicht mehr die ganz große Bedeutung. Seit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende steht der FCB bereits als Meister fest.
Mainz ist zwar noch nicht gerettet, hat als Tabellen-Zehnter mit 34 Punkten aber respektable acht Zähler Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Im Normalfall sollte nichts mehr anbrennen, selbst wenn die Mainzer alle vier verbliebene Spiele verlieren sollten.
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern: Champions-League-Halbfinale live im TV, Stream und Ticker
Die 05er dürften die Partie dennoch wesentlich ernster nehmen als die Bayern, die vor dem PSG-Kracher wohl eher Ergänzungsspieler wie Jonas Urbig, Kim Min-jae, Leon Goretzka und Nicolas Jackson einsetzen werden oder dem ein oder anderen Nachwuchstalent Spielpraxis schenken könnten.
Dies könnte aber letztlich in einem spannenden Duell münden. ran zeigt, wo die Bundesliga-Partie live zu sehen ist.
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FSV Mainz 05 vs. Bayern München im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Topspiel statt?
Begegnung: FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München
Wettbewerb: Bundesliga; 31. Spieltag
Datum: 25. April 2026
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Austragungsort: MEWA Arena (Mainz)
Mainz 05 empfängt Bayern: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.
Mainz 05 - FC Bayern live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga heute live: Wo kann ich Mainz 05 vs. Bayern im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Bayern zu Gast beim FSV Mainz 05: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu Mainz gegen Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Mainz 05 gegen Bayern München
Begegnung: Mainz 05 vs. FC Bayern München
Datum und Uhrzeit: 25. April 2026; 15:30 Uhr
Trainer: Urs Fischer (Mainz 05), Vincent Kompany (FC Bayern München)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Champions League: Das Finale live im Free-TV, im Joyn-Stream und Ticker Und: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain: So können Fans an Tickets für die Champions-League kommen Sowie: Vincent Kompany: So läuft das Hinspiel für den gesperrten Trainer des FC Bayern
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