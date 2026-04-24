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FC Bayern München: Termin für Meisterfeier am Marienplatz wohl fix - steigt eine weitere Party?
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FC Bayern: So verrückt ist der neue Meister-Merch
Videoclip • 01:18 Min
Nach dem vorzeitigen Gewinn der 35. Deutschen Meisterschaft durch das 4:2 gegen den VfB Stuttgart steht nun fest, wann die Bayern-Stars mit ihren Fans feiern werden.
Der FC Bayern München ist Deutscher Meister. Nachdem die Party nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart noch mit sichtlich angezogener Handbremse verlief, steht nun der Termin für die Feier am Marienplatz offenbar fest.
Wie die Bild berichtet, findet die traditionelle Meisterfeier auf dem Münchner Rathausbalkon am Sonntag, den 17. Mai statt - einen Tag nach dem letzten Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln.
Der FCB wird dort vom neuen Oberbürgermeister Dominik Krause im Festsaal des Rathauses empfangen, bevor sich die Mannschaft mit der Meisterschale den Fans auf dem Marienplatz präsentiert.
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FC Bayern München: Meisterfeiern der Männer und Frauen getrennt
Allerdings feiern die männlichen Titelträger dort alleine. Eine gemeinsame Meisterfeier mit den Frauen des FCB wird es nicht geben.
Nicht etwa, weil ihnen der Titel noch nicht sicher ist - 13 Punkte Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg bei noch 15 zu vergebenen Punkten sprechen eine deutliche Sprache - sondern weil die Frauen am 17. Mai ihr letztes Spiel gegen den Hamburger SV absolvieren.
Sollten die Münchner am 23. Mai in Berlin auch den DFB-Pokal gewinnen und am 30. Mai in Budapest die Champions League holen, dürfte es eine weitere Titel-Party geben.
Zunächst steht jedoch am Mittwoch das DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen an, danach das Champions-League-Halbfinale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.
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