FC Bayern München: Termin für Meisterfeier am Marienplatz wohl fix - steigt eine weitere Party?

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: So verrückt ist der neue Meister-Merch Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Nach dem vorzeitigen Gewinn der 35. Deutschen Meisterschaft durch das 4:2 gegen den VfB Stuttgart steht nun fest, wann die Bayern-Stars mit ihren Fans feiern werden.

Der FC Bayern München ist Deutscher Meister. Nachdem die Party nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart noch mit sichtlich angezogener Handbremse verlief, steht nun der Termin für die Feier am Marienplatz offenbar fest. Wie die Bild berichtet, findet die traditionelle Meisterfeier auf dem Münchner Rathausbalkon am Sonntag, den 17. Mai statt - einen Tag nach dem letzten Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Der FCB wird dort vom neuen Oberbürgermeister Dominik Krause im Festsaal des Rathauses empfangen, bevor sich die Mannschaft mit der Meisterschale den Fans auf dem Marienplatz präsentiert.

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