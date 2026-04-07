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SC Freiburg gegen Celta Vigo

SC Freiburg vs. Celta Vigo live: Übertragung der Europa League im TV, Stream & Ticker

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 05:39 Min

Der SC Freiburg trifft im Viertelfinale der Europa League auf Celta Vigo aus Spanien. Hier ist das Hinspiel live im Free-TV zu sehen.

Der SC Freiburg trifft im Viertelfinale der Europa League auf Celta Vigo.

Durch eine müde Vorstellung hatten die Breisgauer das Achtelfinal-Hinspiel beim KRC Genk mit 0:1 verloren. Doch mit einem überzeugenden 5:1-Sieg vor heimischen Fans setzte sich das Team von Trainer Julian Schuster am Ende klar durch.

Das Viertelfinale hält für die Freiburger zunächst ein Heimspiel parat. Celta Vigo hat sich im Achtelfinale allerdings mit einem Auswärtssieg gegen Olympique Lyon durchgesetzt.

Anders als die Freiburger, die sich durch den 7. Platz in der Gruppenphase die Playoff-Runde erspart haben, musste Celta Vigo auch dort ran. Gegen PAOK Thessaloniki setzten sich die Spanier nach Hin- und Rückspiel mit 3:1 durch.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Spiel am Donnerstagabend.

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SC Freiburg vs. Celta Vigo im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

  • Spiel: SC Freiburg vs. Celta Vigo

  • Wettbewerb: Europa League, Viertelfinale; Hinspiel

  • Datum: 9. April 2026

  • Uhrzeit: 21:00 Uhr

  • Austragungsort: Europa-Park-Stadion

SC Freiburg gegen Celta Vigo live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

Ja, das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Freiburg und Celta Vigo wird von RTL im Free-TV ausgestrahlt.

Freiburg vs. Celta Vigo live: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Einen Livestream zum Auftritt der Freiburger gibt es auf RTL+. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

SC Freiburg gegen Celta Vigo: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu Freiburg vs. Vigo gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

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SC Freiburg vs. Celta Vigo live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: SC Freiburg vs. Celta Vigo

  • Wettbewerb: Europa League, Viertelfinale

  • Datum und Uhrzeit: 9. April 2026, 21:00 Uhr

  • Trainer: Julian Schuster (SC Freiburg), Claudio Giraldez (Celta Vigo)

  • Free-TV:  RTL

  • Pay-TV: -

  • Livestream: RTL+

  • Liveticker: ran.joyn.de

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