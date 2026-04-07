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Vor Champions-League-Duell mit dem FC Bayern: Spanien-Zeitung nennt Real-Stadion einen "deutschen Friedhof"
Veröffentlicht:von SID
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FC Bayern: Kane-Fragen? Kompany spielt mit Journalisten
Videoclip • 04:00 Min
Für die spanische Presse kämpft Real Madrid im Gigantenduell mit dem FC Bayern um die Rettung seiner Saison - und das ausgerechnet gegen den deutschen Rekordmeister.
Real Madrid stehe bereits im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League im Bernabéu am Dienstag (21.00 Uhr) "vor dem Ruhm oder vor einer Krise, und Tatsache ist, dass Bayern München dafür nicht gerade der beste Gegner ist", schrieb die "Mundo Deportivo", "wenn es nicht sogar der schlechteste ist."
Für die Königlichen und Trainer Álvaro Arbeloa gehe es nach dem Pokalaus und dem so gut wie verlorenen Meisterschaftskampf mit dem FC Barcelona gegen Bayern um "alles oder nichts", titelte die "Marca". Verein und Trainer, so "Mundo Deportivo", spielten gegen Bayern "um ihre Zukunft".
Der Respekt vor dem deutschen Rekordmeister ist jedenfalls riesig. "Es gibt gefährliche Mannschaften - und dann gibt es Bayern München", schrieb die "Marca" über "die tödlichste Torfabrik Europas".
Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gehöre "zu den stabilsten in Europa", mutmaßte "Mundo Deportivo". Vor allem der mögliche Einsatz von "Erdbeben" Harry Kane, wie die "AS" den englischen Stürmerstar beschrieb, sei ein Trumpf.
Das Bernabéu ist "ein deutscher Friedhof"
Gänzlich abschreiben müsse man Real in der "Neuauflage eines der legendärsten Duelle in der Geschichte des Europapokals" jedoch keinesfalls, so die "AS".
Die Madrilenen, gegen die die Münchner seit acht Spielen sieglos sind, seien schließlich der "Albtraum der Bayern", das Bernabéu "ein deutscher Friedhof".
In dem legendären Stadion gelang deutschen Mannschaften erst dreimal ein Sieg.