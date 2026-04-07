Fußball
Bundesliga: Eintracht Frankfurt trauert um verstorbenen Fan - "Tief betrübt"
Veröffentlicht:von SID
Eintracht Frankfurt gibt den Tod des Fans bekannt, der während des Heimspiels gegen den 1. FC Köln einen Herzstillstand erlitt. Die Eintracht-Familie sei "tief betrübt".
Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trauert um einen im Anschluss an das Heimspiel gegen den 1. FC Köln (2:2) verstorbenen Fan.
Der 87 Jahre alte Mann erlitt am Sonntag während der zweiten Halbzeit auf der Haupttribüne einen Herzstillstand und konnte nach notärztlicher Behandlung vor Ort zunächst noch einmal reanimiert werden. Anschließend ließ sich sein Zustand allerdings nicht mehr stabilisieren, sodass das Mitglied der SGE noch am Abend im Krankenhaus verstarb.
Trauer bei Eintracht Frankfurt: "Kaum in Worte zu fassen"
"Wenn ein Mensch vor unseren Augen aus unserer sprichwörtlichen Mitte genommen wird, ist das kaum in Worte zu fassen. Die Eintracht-Familie ist tief betrübt", schrieben die Hessen und drückten den betroffenen Angehörigen und Freunden ihr Mitgefühl aus.
Zugleich bedankte sich der Verein für den Einsatz der Rettungskräfte und das "sensible Gespür" der Anhänger beider Teams. Beide Fanlager hatten nach dem Notfall ihre Unterstützung zwischenzeitlich eingestellt.
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