Bundesliga: Eintracht Frankfurt trauert um verstorbenen Fan - "Tief betrübt"

Eintracht Frankfurt gibt den Tod des Fans bekannt, der während des Heimspiels gegen den 1. FC Köln einen Herzstillstand erlitt. Die Eintracht-Familie sei "tief betrübt".

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trauert um einen im Anschluss an das Heimspiel gegen den 1. FC Köln (2:2) verstorbenen Fan.

Der 87 Jahre alte Mann erlitt am Sonntag während der zweiten Halbzeit auf der Haupttribüne einen Herzstillstand und konnte nach notärztlicher Behandlung vor Ort zunächst noch einmal reanimiert werden. Anschließend ließ sich sein Zustand allerdings nicht mehr stabilisieren, sodass das Mitglied der SGE noch am Abend im Krankenhaus verstarb.