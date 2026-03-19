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SC Freiburg vs. Genk heute live: Übertragung der Europa League im TV, Livestream - Halbzeit 2:1

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 01:33 Min

Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf KRC Genk. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.

Update, 19:45 Uhr: Freiburg fehlt zur Halbzeit ein Tor

Der SC Freiburg führt zur Halbzeit des Achtelfinal-Rückspiels gegen KRC Genk mit 2:1. Die Gastgeber kamen überragend rein in dieses K.o.-Spiel und gingen durch eiskalte Effizienz verdient in Führung. Ginter und Matanović sorgten nach 25 Minuten für diesen traumhaften Einstand. Doch die Belgier kamen zurück und glichen die Partie in Addition mit dem Hinspiel wieder aus. Eine Unaufmerksamkeit reichten den Genkern, die durch Smets (39.) zurückschlugen. So ist das Spiel im zweiten Durchgang völlig offen und auf Messers Schneide. Wer holt sich das Ticket für das Viertelfinale?

SC Freiburg vs. KRC Genk hier im Liveticker

Update, 17:45 Uhr: Aufstellungen sind da

Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Ogbus, Makengo -Eggestein, Manzambi, Beste, Suzuki, Grifo - Matanovic

Genk: Lawal - Nkuba, Kongolo, Smets, J. Kayembe - Heynen, Bangoura, Karetsas, Heymans, Adedeji-Sternberg - Bibout

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Europa League live: Läuft SC Freiburg im TV oder Stream?

Mit einer müden Vorstellung hat der SC Freiburg das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League beim KRC Genk mit 0:1 verloren. Die Breisgauer können fast schon froh sein, mit nur einem Tor Differenz ins Rückspiel zu gehen.

Dieses wird am Donnerstagabend im heimischen Europa-Park-Stadion steigen. Verloren ist noch nichts, zumal die Breisgauer zu Hause deutlich besser performen als in der Fremde.

Tatsächlich hat Freiburg im Kalenderjahr 2026 lediglich einen Auswärtssieg, dafür aber fünf Heimsiege eingefahren.

Genk läuft in der heimischen Liga ein wenig der Musik hinterher und belegt analog zu Freiburg in der Bundesliga nur den achten Platz. International haben sich die Belgier aber stets als unangenehmer Gegner entpuppt.

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SC Freiburg vs. KRC Genk im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

  • Spiel: SC Freiburg vs. KRC Genk

  • Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale Rückspiel

  • Datum: 19. März 2026

  • Uhrzeit: 18:45 Uhr

  • Austragunsort: Europa-Park-Stadion

KRC Genk vs. SC Freiburg heute live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

Das Match läuft wohl nicht im Free-TV. Zwar hat RTL zuletzt beide deutschen Achtelfinale im Free-TV gezeigt, jedoch ist das Stand jetzt wohl im Rückspiel nicht so vorgesehen. Lediglich das Stuttgart-Spiel taucht im Programm auf.

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Einen Liveticker zu Genk vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

KRC Genk vs. SC Freiburg heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: KRC Genk vs. SC Freiburg

  • Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale

  • Datum und Uhrzeit: 19. März 2026, 18:45 Uhr

  • Trainer: Julian Schuster (SC Freiburg), Nicky Hayen (KRC Genk)

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