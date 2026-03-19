SC Freiburg vs. Genk heute live: Übertragung der Europa League im TV, Livestream - Halbzeit 2:1

Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf KRC Genk. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.

Der SC Freiburg führt zur Halbzeit des Achtelfinal-Rückspiels gegen KRC Genk mit 2:1. Die Gastgeber kamen überragend rein in dieses K.o.-Spiel und gingen durch eiskalte Effizienz verdient in Führung. Ginter und Matanović sorgten nach 25 Minuten für diesen traumhaften Einstand. Doch die Belgier kamen zurück und glichen die Partie in Addition mit dem Hinspiel wieder aus. Eine Unaufmerksamkeit reichten den Genkern, die durch Smets (39.) zurückschlugen. So ist das Spiel im zweiten Durchgang völlig offen und auf Messers Schneide. Wer holt sich das Ticket für das Viertelfinale?

Europa League live: Läuft SC Freiburg im TV oder Stream?

Mit einer müden Vorstellung hat der SC Freiburg das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League beim KRC Genk mit 0:1 verloren. Die Breisgauer können fast schon froh sein, mit nur einem Tor Differenz ins Rückspiel zu gehen.

Dieses wird am Donnerstagabend im heimischen Europa-Park-Stadion steigen. Verloren ist noch nichts, zumal die Breisgauer zu Hause deutlich besser performen als in der Fremde.

Tatsächlich hat Freiburg im Kalenderjahr 2026 lediglich einen Auswärtssieg, dafür aber fünf Heimsiege eingefahren.

Genk läuft in der heimischen Liga ein wenig der Musik hinterher und belegt analog zu Freiburg in der Bundesliga nur den achten Platz. International haben sich die Belgier aber stets als unangenehmer Gegner entpuppt.