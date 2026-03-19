WM 2026: Youtube zeigt Live-Spiele - neue Partnerschaft der FIFA

ran Fußball Bundesliga Schön oder strange? Kwasniok applaudiert plötzlich Polzin Videoclip • 01:33 Min Link kopieren Teilen

YouTube und die FIFA gehen für die WM 2026 eine gemeinsame Kooperation ein - so können Medienpartner beispielsweise die ersten zehn Minuten von ausgewählten Spielen kostenlos auf der Plattform übertragen.

Die Videoplattform YouTube und der Fußball-Weltverband FIFA haben für die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko eine strategische Partnerschaft vereinbart. Durch diese Kooperation wird YouTube zu einer offiziell "bevorzugten Plattform" des Turniers, die Fans, Medienunternehmen und YouTubern neue Formate und Zugriffsmöglichkeiten eröffnen soll. WM 2026: Iran-Spiele außerhalb der USA? FIFA trifft Entscheidung Für Fußball-Fans in Deutschland könnte diese Zusammenarbeit deutliche Veränderungen im Fernsehalltag bedeuten. Nach aktuellem Stand zeigt der Rechteinhaber Telekom über die Plattform MagentaTV alle 104 Begegnungen des Wettbewerbs live. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich Sublizenzen gesichert und sind berechtigt, 60 Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen – dazu zählen sämtliche Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals sowie das Endspiel.

WM 2026: Offizielle Medienpartner dürfen erste zehn Minuten auf Youtube übertragen Laut übereinstimmenden Berichten, werden derzeit mit den deutschen Rechteinhabern Gespräche geführt, um zwischen 15 und 30 WM-Spiele live auf YouTube auszustrahlen. Welche Spiele konkret dort gezeigt werden könnten, ist bislang noch offen. Im Rahmen der Übereinkunft zwischen FIFA und YouTube erhalten die offiziellen Medienpartner der WM vielfältige zusätzliche Optionen, ihre Präsenz auf YouTube auszubauen und Inhalte kommerziell zu nutzen. So können Medienpartner die ersten zehn Minuten jeder Begegnung als frei zugänglichen Livestream auf ihren eigenen YouTube-Kanälen anbieten. WM 2026 - DFB-Kader: "Außergewöhnlich" - Nagelsmann schwärmt von Bayern-Newcomer Darüber hinaus dürfen ausgewählte Spiele vollständig im Stream gezeigt werden. Zusätzlich öffnet die FIFA ihr digitales Archiv und stellt historische Partien der WM-Geschichte in voller Länge auf dem offiziellen FIFA-Kanal bereit. Zum neuen Medienkonzept der FIFA gehört auch, YouTube-Creator umfassend einzubinden. Ausgewählte Influencer erhalten erstmals direkten Zugang zu den Spielen sowie zum digitalen Archiv. Sie sollen das Turnier mit taktischen Analysen, persönlichen Hintergrundstorys und "Hinter-den-Kulissen"-Material aus frischen Blickwinkeln begleiten.

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