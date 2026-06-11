Transfer-Coup: DFB-Star wechselt zu Real Madrid

DFB-Team - Havertz scherzt über Neuer-Rückkehr: "Wenn der 70 Jahre ist..."

Elisa Senß verlässt nach zwei Jahren Eintracht Frankfurt in Richtung Real Madrid. Die Mittelfeldspielerin schließt sich damit der deutschen Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Sara Däbritz an.

Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß verlässt die Bundesliga und schließt sich "den Königlichen" an. Das verkündete der spanische Topklub am Donnerstag.

Senß kommt von Eintracht Frankfurt zu den Königlichen und erhält dort einen Vertrag bis 2030. Der Abschied der Mittelfeldspielerin aus Frankfurt war bereits seit Mitte Mai bekannt. Laut Medienberichten nutzte Real eine Ausstiegsklausel in Höhe von 200.000 Euro.

In Madrid vergrößert die 28-Jährige die deutsche Fraktion, Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Sara Däbritz spielen bereits seit dem vergangenen Jahr bei Real.

Für Senß ist es der erste Karriereschritt ins Ausland. Nach Stationen beim SV Meppen und der SGS Essen hatte sie sich 2022 Bayer Leverkusen angeschlossen, zwei Jahre später folgte der Wechsel nach Frankfurt.

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