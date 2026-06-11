Fußball
Transfer-Coup: DFB-Star wechselt zu Real Madrid
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team - Havertz scherzt über Neuer-Rückkehr: "Wenn der 70 Jahre ist..."
Videoclip • 01:47 Min
Elisa Senß verlässt nach zwei Jahren Eintracht Frankfurt in Richtung Real Madrid. Die Mittelfeldspielerin schließt sich damit der deutschen Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Sara Däbritz an.
Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß verlässt die Bundesliga und schließt sich "den Königlichen" an. Das verkündete der spanische Topklub am Donnerstag.
WM 2026 - Experten tippen Weltmeister, DFB-Abschneiden & Hot Takes: Das sagen Babbel, Stindl, Helmer, Tönnies, Littbarski, Thon und Reschke
Senß kommt von Eintracht Frankfurt zu den Königlichen und erhält dort einen Vertrag bis 2030. Der Abschied der Mittelfeldspielerin aus Frankfurt war bereits seit Mitte Mai bekannt. Laut Medienberichten nutzte Real eine Ausstiegsklausel in Höhe von 200.000 Euro.
In Madrid vergrößert die 28-Jährige die deutsche Fraktion, Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Sara Däbritz spielen bereits seit dem vergangenen Jahr bei Real.
Für Senß ist es der erste Karriereschritt ins Ausland. Nach Stationen beim SV Meppen und der SGS Essen hatte sie sich 2022 Bayer Leverkusen angeschlossen, zwei Jahre später folgte der Wechsel nach Frankfurt.
Auch interessant: Die besten Spiele der Gruppenphase - Haaland vs. Mbappe, kann Österreich den Weltmeister ärgern?
Mehr Fußball-News:
WM
WM 2026: Niederlande vs. Schweden live im TV, Stream & Liveticker – alle Infos zum Gruppenspiel
WM
WM 2026: Fans der Elfenbeinküste ausgeschlossen - "USA wollen unsere Fans nicht dort haben"
WM
Haaland vs. Mbappe und mehr: Die besten Gruppenspiele der WM
WM
Echte Hot Takes! Diese Teams werden laut den ran-Experten Weltmeister
WM
"Dai Dai": Shakira singt offiziellen WM-Song - wann tritt sie auf?
WM
WM 2026: Türkei vs. Paraguay live im TV, Stream und Ticker - alle Infos zum Gruppenspiel