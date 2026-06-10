ran Fußball WM-Quali: Italien "hat Fußball verlernt" - Netzreaktionen zum WM-Aus Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Mit dem Ende der Playoffs stehen alle Teilnehmer der Fußball-WM 2026 fest, auch der Spielplan der Gruppenphase ist komplett. ran blickt auf zwölf besonders klangvolle Begegnungen, die Fans keinesfalls verpassen dürfen.

Das Teilnehmerfeld für die Fußball-WM 2026 ist komplett. In den europäischen und interkontinentalen Playoffs wurden die letzten sechs Startplätze für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) vergeben. Damit wurden auch die letzten Platzhalter im Spielplan der Gruppenphase aufgefüllt. Sämtliche Begegnungen der Vorrunde sind fix und final terminiert. Allein in der Gruppenphase werden 72 Spiele ausgetragen - ein Mammutprogramm, bei dem man leicht den Überblick verlieren kann. Kader-Puzzle beim DFB: Wer ist sicher bei der WM, wer bangt? Und natürlich gibt es neben namhaften Begegnungen mit prominenten Teams auch Partien, die vor allem für Fußball-Nerds interessant sein dürften - sei es aufgrund der Anstoßzeit oder der beteiligten Teams. ran hat sich den Spielplan der WM-Gruppenphase einmal genauer angesehen und zeigt zwölf Spiele, die Fans auf keinen Fall verpassen sollten.

Mexiko vs. Südafrika (11. Juni, 21:00 Uhr MESZ) Das Eröffnungsspiel einer WM zieht traditionell besonders großes Interesse auf sich. Beim Duell zwischen Mexiko und Südafrika werden diesbezüglich Erinnerungen wach, schließlich war genau diese Partie bereits das Auftaktspiel bei der WM 2010, damals mit Südafrika als Gastgeber. In Johannesburg trennten sich beide Teams vor 16 Jahren 1:1 und beendeten die Gruppenphase auch punktgleich, die bessere Tordifferenz entschied damals über das Weiterkommen - zugunsten Mexikos. Für Südafrika war die Heim-WM nach drei Spielen beendet. Nimmt "Bafana Bafana" Revanche? Atmosphärisch dürfte das Spiel im frisch renovierten Aztekenstadion ein Highlight werden. Die Mexikaner gelten wohl zu Recht als die fußballverrückteste Nation der drei Gastgeberländer. Es könnte ein Spiel werden, das den weiteren Turnierverlauf maßgeblich bestimmt. Mehr Infos: Fußball-WM 2026 Eröffnungsspiel: Mexiko vs. Südafrika live im Free-TV, Livestream und im Liveticker

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Brasilien vs. Marokko (14. Juni, 00:00 Uhr MESZ) Der Rekordweltmeister trifft auf das Sensationsteam der WM 2022. Trotz der für mitteleuropäische Fans unwirklichen Anstoßzeit um Mitternacht könnte diese Begegnung für beide Teams richtungsweisenden Charakter haben. Brasilien gilt quasi automatisch bei jeder WM als Mitfavorit, konnte diesen Status aber schon lange nicht mehr rechtfertigen. Nach dem WM-Titel 2002 war für die "Selecao" viermal in den folgenden fünf Turnieren im Viertelfinale Schluss, vor vier Jahren gewann dann auch noch ausgerechnet Erzrivale Argentinien den Titel. Mit Carlo Ancelotti auf der Trainerbank wollen die Brasilianer ihrerseits auf den Thron zurückkehren. Wer, wenn nicht einer der erfolgreichsten Trainer der Welt, der Titel sammelte wie andere Leute Briefmarken, kann die stolze Fußballnation wieder zu Ruhm führen? Marokko wiederum geht als eine Unbekannte in das Turnier. Die Nordafrikaner gewannen zwar mit zwei Monaten Verspätung am grünen Tisch den Afrika-Cup, allerdings trat Erfolgstrainer Walid Regragui nach dem Turnier zurück und hinterlässt eine große Lücke. Gegen Brasilien wird sich sofort zeigen, wie stark der Halbfinalist von 2022 in diesem Jahr ist. Mehr Infos: Fußball-WM 2026: Brasilien vs. Marokko live im Free-TV, Livestream und im Ticker

Niederlande vs. Japan (14. Juni, 22:00 Uhr MESZ) Kaum eine WM-Gruppe dürfte so ausgeglichen sein wie die Gruppe F. Den Niederlanden, Japan und Schweden ist an guten Tagen Vieles zuzutrauen, selbst Tunesien als Außenseiter der Gruppe kann für Überraschungen sorgen. Gleich zum Auftakt kommt es zum Duell zwischen Oranje und Nippon. Die Niederländer haben in den vergangenen anderthalb Dekaden eine wahre WM-Achterbahn hinter sich. Vizeweltmeister 2010, WM-Dritter 2014, 2018 dann sensationell gar nicht qualifiziert und 2022 schließlich im Viertelfinale. Gegen Japan könnte sich zeigen, wo die Reise 2026 hingeht. Die Japaner ihrerseits sind bei WMs eine berechenbare Konstante. Seit 1998 war entweder in der Gruppenphase Schluss oder es ging maximal bis ins Achtelfinale. Ein Sieg gegen die Niederländer könnte ein Fingerzeig für mehr sein. Mehr Infos: WM 2026: Niederlande vs. Japan live im TV, Livestream und Liveticker - alle Infos im Überblick

Belgien vs. Ägypten (15. Juni, 21:00 Uhr MESZ) Belgien hatte seine "goldene Generation", doch mehr als Platz drei bei der WM 2018 sprang nicht dabei heraus. Ist der Zug für die großen Erfolge damit abgefahren? Nicht unbedingt! Denn der Kader der "Roten Teufel" weist noch immer jede Menge Qualität auf. Und womöglich können die Belgier ohne den ganz großen Druck befreiter aufspielen und ihre Prophezeiung mit Verzögerung doch noch erfüllen. Gegen Ägypten wartet direkt zum WM-Start eine hohe Hürde. Die "Pharaonen" legen ihre ganzen Hoffnungen natürlich auf Mohamed Salah, der sich im Herbst seiner Karriere befindet und für den es womöglich die letzte WM sein wird. Entsprechend motiviert dürfte die gesamte ägyptische Mannschaft sein.

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Frankreich vs. Senegal (16. Juni, 21:00 Uhr MESZ) Einer der absoluten WM-Topfavoriten trifft auf eines der besten Teams Afrikas, das sich zudem immer noch als rechtmäßiger Afrika-Cup-Sieger betrachtet. Die Tatsache, dass in der Vergangenheit und Gegenwart mehrere Spieler mit senegalesischen Wurzeln lieber für Frankreich spielten und spielen, verleiht dieser Paarung zusätzliche Brisanz. Die Franzosen mit ihrer fast schon unfairen Auswahl an Superstars wollen nach dem WM-Titel 2018 und dem verlorenen WM-Finale von 2022 erneut ins Endspiel und ihre führende Rolle im Weltfußball unterstreichen. Bei der Abschiedsvorstellung des scheidenden Nationaltrainers Didier Deschamps muss Frankreich aber von Beginn an hellwach sein, lockeres Einspielen und Warmlaufen für den weiteren Turnierverlauf dürften gegen den Senegal nicht drin sein. Was die Aufgabe nicht unbedingt vereinfacht. Die Senegalesen ihrerseits bewiesen beim Afrika-Cup, den sie rein sportlich auf dem Platz gewannen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Das Team um Sadio Mane und Nicolas Jackson wird darauf brennen, auch auf der WM-Bühne seine Stärke zu zeigen. Und was könnte da besser helfen, als ein Erfolgserlebnis gegen Frankreich? Mehr Infos: Fußball-WM 2026: Frankreich vs. Senegal live im Free-TV, Livestream und im Ticker

Kommende Fußball-Livestreams Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

England vs. Kroatien (17. Juni, 22:00 Uhr MESZ) Das europäische Duell zwischen England und Kroatien könnte in der Gruppe L bereits die Frage nach dem Gruppensieger beantworten. Denn weder Ghana noch Panama besitzen in der Gruppe wohl das Niveau, um die beiden Europäer wirklich gefährden zu können. Es ist die Neuauflage des WM-Halbfinales von 2018, damals gewannen die Kroaten nach Verlängerung mit 2:1 und ließen den englischen Traum vom WM-Titel zerplatzen. Die Truppe vom Balkan wiederum leitete - angeführt von Luka Modric - die beste Phase ihrer Geschichte ein. Inzwischen gab es im kroatischen Team einen Umbruch, doch Modric will es noch einmal wissen und geht mit 40 Jahren in sein mutmaßlich letztes Turnier. Nach Platz drei bei der WM 2022 war schon bei der EM 2024 erkennbar, dass der kroatische Stern allmählich sinkt. Oder kann das Team erneut alle Kritiker verstummen lassen? England hat es unterdessen satt, zu warten. Thomas Tuchel wurde mit der klaren Mission geholt, den Titel nach Hause zu bringen. Nah dran war man unter Gareth Southgate oft genug. Ein Sieg gegen Kroatien könnte den "Three Lions" Schwung geben. Eine Niederlage aber könnte so manches verrutschen lassen. Mehr Infos: Fußball-WM 2026: England vs. Kroatien live im Free-TV, Livestream und im Ticker

Argentinien vs. Österreich (22. Juni, 19:00 Uhr MESZ) Dieses Spiel ist gerade für Fans im deutschsprachigen Raum natürlich von großem Interesse. Der Titelverteidiger mit seinen namhaften Weltstars gegen das Team von Ralf Rangnick, gespickt mit zahlreichen Profis aus der deutschen Bundesliga. Österreich galt bereits bei der EM 2024 als Geheimfavorit, konnte diesen Status allerdings letztlich nicht erfüllen. Qualitativ wird der Kader gut besetzt sein, doch eine WM ist noch einmal etwas anderes. Zum ersten Mal seit 1998 ist die Alpenrepublik wieder im Konzert der Weltbesten dabei. Zu Argentinien muss man nicht viel sagen, die große Frage der kommenden Wochen wird sein, ob Lionel Messi ein letztes Mal dabei ist oder ob er auf die WM als Abschluss seiner Länderspielkarriere verzichtet. Doch selbst ohne den Superstar muss mit den Argentiniern wieder zu rechnen sein.

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Schottland vs. Brasilien (25. Juni, 00:00 Uhr MESZ) Ein weiteres Spiel mit brasilianischer Beteiligung, für das sich das Wachbleiben lohnen dürfte. Natürlich lässt sich jetzt noch nicht sagen, wie die Konstellation vor dem Gruppenfinale zwischen den beiden Teams sein wird. Aber mit dem krassen Außenseiter Haiti in der Gruppe erscheint es wahrscheinlich, dass zumindest Platz drei für die Schotten drin sein könnte. Und dieser dritte Platz könnte ja aufgrund des neuen Modus zum Einzug ins Sechzehntelfinale reichen. Gegen Brasilien dürfte sich entscheiden, ob Schottlands WM-Abenteuer bereits nach der Gruppenphase endet oder ob es tatsächlich in die K.-o.-Runde geht. Können die "Bravehearts" womöglich sogar die große Überraschung schaffen und Brasilien ärgern?

Türkei vs. USA (26. Juni, 04:00 Uhr MESZ) Auch die Türkei bekommt es am letzten Spieltag der Gruppenphase mit einem ganz besonderen Gegner zu tun, denn für die Türken geht es gegen WM-Mitgastgeber USA. Und es könnte durchaus ein Do-or-Die-Spiel für beide Nationen werden. Australien und Paraguay als weitere Gegner dürften den beiden Teams bereits zuvor alles abverlangt haben. Es erscheint durchaus realistisch, dass sich im direkten Duell zwischen der Türkei und den USA entscheidet, wer in die nächste Runde einzieht, während der Verlierer nach Hause fährt.

Norwegen vs. Frankreich (26. Juni, 21:00 Uhr MESZ) Erling Haaland gegen Kylian Mbappe - mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Am 26. Juni stehen sich zwei der weltbesten Stürmer der Gegenwart in Foxborough gegenüber. Das allein verpflichtet jeden Fußballfan schon zum Einschalten. Die Norweger spazierten durch die Qualifikation und weckten große Vorfreude in der Heimat auf ein erfolgreiches Turnier. Bleiben die Leistungsträger allesamt fit, könnten die Nordeuropäer bei der WM womöglich für Furore sorgen - auch gegen die schier übermächtigen Franzosen?

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Uruguay vs. Spanien (27. Juni, 02:00 Uhr MESZ) WM-Neuling Kap Verde sowie Saudi-Arabien sind die weiteren Gruppengegner - beides Nationen, vor denen weder Spanien noch Uruguay eigentlich zittern müssen. Geht es im direkten Duell zum Abschluss also nach einer erfolgreichen Gruppenphase nur noch um den Gruppensieg? Die großen Zeiten Uruguays der vergangenen Dekade mit Diego Forlan und Luis Suarez sind vorbei, doch noch immer ist mit dem zweimaligen Weltmeister zu rechnen. In Federico Valverde hat die Mannschaft einen absoluten Weltklassespieler im Kader. Auch abseits des Real-Stars gibt es einige spannende Spieler im Aufgebot. Für Spanien braucht es wenige Erklärungen. Der Europameister von 2024 geht als einer der WM-Topfavoriten ins Turnier, die Mannschaft ist gespickt mit Ausnahmetalent. Das Spiel gegen Uruguay sollte allerdings die bis dahin schwierigste Prüfung im Turnierverlauf werden. Und in Sachen Schlafrhythmus auch eine Herausforderung für die Fans in Europa.