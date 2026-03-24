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Manchester United vs. FC Bayern: Champions League der Frauen im TV, Stream und Liveticker - Lea Schüller trifft auf Ex-Verein
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Videoclip • 01:54 Min
Für die Frauen des FC Bayern geht es im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester United. Wer zeigt das Hinspiel im TV, Livestream und Liveticker?
Im Viertelfinale der Champions League treffen die Frauen des FC Bayern München auf Manchester United.
Mit Lea Schüller gibt es dabei ein besonderes Wiedersehen. Die Nationalspielerin geht seit dem Winter für United auf Torejagd, stand zuvor seit 2020 beim FC Bayern unter Vertrag.
"Ich freue mich, wieder zurückzukommen, meine Mädels zu sehen. Und es wird natürlich schwer für uns, aber wir werden es ihnen auch schwer machen", so die 28-Jährige vor der Partie.
Als Favorit gilt der FCB, doch auch Manchester befindet sich in guter Verfassung. Für Spannung dürfte daher gesorgt sein.
Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.
Manchester United vs. FC Bayern live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Partie: Manchester United vs. FC Bayern
Wettbewerb: Champions League; Viertelfinale (Hinspiel)
Datum: 25. März 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Old Trafford (Manchester)
Bayern-Frauen zu Gast in Manchester: Läuft das Spiel der CL live im Free-TV?
Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
United vs. Bayern live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Die Partie wird vom Streamingdienst Disney+ übertragen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Manchester United empfängt FC Bayern: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Liveticker zum Spiel zwischen Manchester United und den Frauen des FC Bayern gibt es auf ran.joyn.de.
Champions-League-Spiel live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Manchester United vs. FC Bayern
Begegnung: Manchester United vs. FC Bayern
Datum und Uhrzeit: 25. März 2026; 21:00 Uhr
Free-TV: -
Livestream: Disney+
Liveticker: ran.joyn.de