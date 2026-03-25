Für die Frauen des FC Bayern geht es im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester United. Wer zeigt das Hinspiel im TV, Livestream und Liveticker?

Im Viertelfinale der Champions League treffen die Frauen des FC Bayern München auf Manchester United.

Mit Lea Schüller gibt es dabei ein besonderes Wiedersehen. Die Nationalspielerin geht seit dem Winter für United auf Torejagd, stand zuvor seit 2020 beim FC Bayern unter Vertrag.

"Ich freue mich, wieder zurückzukommen, meine Mädels zu sehen. Und es wird natürlich schwer für uns, aber wir werden es ihnen auch schwer machen", so die 28-Jährige vor der Partie.

Als Favorit gilt der FCB, doch auch Manchester befindet sich in guter Verfassung. Für Spannung dürfte daher gesorgt sein.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.