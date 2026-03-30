Champions League der Frauen
Olympique Lyon vs. VfL Wolfsburg live: Frauen-Champions-League im TV, Stream und Ticker
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 01:54 Min
Für die Frauen des VfL Wolfsburg geht es im Viertelfinale der Champions League gegen Olympique Lyon. Wer zeigt das Hinspiel im TV, Livestream und Liveticker?
Trotz eines Heimsiegs in der Hinrunde steht für den VfL Wolfsburg im Champions-League-Rückspiel gegen Olympique Lyon eine große Aufgabe an.
In der heimischen Volkswagen Arena besiegten die zweimaligen Titelträgerinnen die bis dahin ungeschlagenen Spielerinnen aus Frankreich mit 1:0.
Lineth Beerensteyn bescherte den Wölfinnen bereits nach 14 Minuten die Führung, die bis zum Abpfiff Bestand hielt.
Doch auch Lyon zeigte eine starke Leistung und wird im Rückspiel den Heimvorteil genießen. Während die Gastgeberinnen auf Ex-Wolfsburg-Spielerin Jule Brand bauen können, fehlt dem VfL die verletzte Alexandra Popp.
Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.
Olympique Lyon vs. VfL Wolfsburg live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Partie: Olympique Lyon vs. VfL Wolfsburg
Wettbewerb: Champions League; Viertelfinale (Rückspiel)
Datum: 2. April 2026
Uhrzeit: 21 Uhr
Austragungsort: Groupama Stadium (Décines-Charpieu)
Wolfsburg zu Gast in Lyon: Läuft das Spiel der CL live im Free-TV?
Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Wolfsburg zu Gast in Lyon: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Die Partie wird vom Streamingdienst Disney+ übertragen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Lyon-Frauen empfangen Wolfsburg: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Liveticker zum Spiel zwischen Olympique Lyon und dem VfL Wolfsburg gibt es auf ran.joyn.de.
Champions-League-Spiel live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Lyon vs. Wolfsburg
Begegnung: Olympique Lyon vs. VfL Wolfsburg
Datum und Uhrzeit: 2. April 2026; 21 Uhr
Free-TV: -
Livestream: Disney+
Liveticker: ran.joyn.de
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