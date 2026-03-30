FC Bayern München: Offiziell - FCB-Star muss im Sommer gehen - News und Gerüchte

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Lennart Karl - ist das seine neue Flamme? Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 30. März, 17:10 Uhr: Guerreiro im Sommer weg +++ Raphael Guerreiro wird den FC Bayern im Sommer verlassen. Das verkündeten die Münchner am Montag. Beide Seiten hätten sich gemeinsam darauf verständigt, den nach der Saison auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, hieß es in einer Mitteilung. Guerreiro war 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund zum Rekordmeister gewechselt. Der 32-Jährige absolvierte bislang 89 Pflichtspiele, in denen der Außenverteidiger zwölf Tore erzielte und acht weitere Treffer vorbereitete. "Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine. Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl. "Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer – gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen."

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+++ 28. März, 14:45 Uhr: Rückkehr? Bayern wird Flop wohl nicht los +++ Das Engagement von Bryan Zaragoza beim FC Bayern entpuppte sich schnell als Flop. Nun berichtet die "Gazzetta dello Sport", dass die AS Rom, der aktuelle Leihverein des Spaniers, die vereinbarte Kaufoption im Sommer nicht ziehen will. Zaragoza müsste dann wieder zum Rekordmeister zurückkehren, seine Zukunft wäre weiter offen. Im zurückliegenden Winter vereinbarte die Roma mit dem FCB eine Kaufoption in Höhe von angeblich 13 Millionen Euro, die unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtend geworden wäre. So müsste sich die Roma offenbar für Champions League oder Europa League qualifizieren – und Zaragoza mindestens die Hälfte der möglichen Spielminuten absolviert haben. Davon ist der Offensivspieler aber weit entfernt, saß er zuletzt dreimal in Folge 90 Minuten auf der Bank. Weil es zwischen der Roma und dem 24-Jährigen nicht passt, würde der Klub wohl sogar eine Strafzahlung in Höhe von 500.000 Euro in Kauf nehmen, um Zaragoza nicht verpflichten zu müssen. Der Profi war zuvor an Celta Vigo ausgeliehen, die Leihe wurde allerdings abgebrochen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2029.

+++ 27. März, 16:01 Uhr: Leon Goretzka wird wohl von Klubs aus drei europäischen Top-Ligen umworben +++ Leon Goretzka ist im Visier mehrerer Vereine. Der 31-Jährige wird den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen und sucht noch nach einem neuen Klub. Laut der "Bild" sollen sich Vereine aus Italien, Spanien und England für den Nationalspieler interessieren. Besonders die AC Mailand soll inzwischen starkes Interesse an Goretzka bekundet haben. Trainer Massimiliano Allegri wünsche sich sofortige Hilfe und einen gestandenen Profi. Atlético Madrid soll sich ebenfalls bereits im Gespräch mit dem Mittelfeldspieler befinden und schon klare Gehaltsvorstellungen kommuniziert haben. Und aus England höre die "Bild", dass Goretzka auch beim FC Arsenal und bei Manchester United Interesse geweckt habe. Wohin auch immer es am Ende für den Bayern-Profi geht, gerade befinde er sich in einer komfortablen Verhandlungsposition.

+++ 26. März, 09:32 Uhr: Transfer von Benfica-Talent offenbar vom Tisch +++ Der FC Bayern muss sich offenbar vorerst von einem Transfer von Abwehrtalent Daniel Banjaqui verabschieden. Wie die portugiesische Zeitung "A Bola" berichtet, hat der Rechtsverteidiger von Benfica Lissabon mit Vollendung seines 18. Lebensjahres einen neuen, langfristigen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Zuvor hatte "Sky" berichtet, dass die Bayern sowohl bei Benfica als auch bei Banjaqui selbst offiziell ihr Interesse hinterlegt hätten. Durch den neuen Vertrag samt angeblicher Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro ist ein Transfer aber in weite Ferne gerückt. Der portugiesische U21-Nationalspieler gilt als großes Talent auf der Rechtsverteidigerposition, der Schnelligkeit, Physis und Offensivstärke verbindet. Bei Benfica kommt er bislang noch vorwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Die Bayern sollen Banjaqui demnach als Alternative zu Topkandidat Givairo Read von Feyenoord Rotterdam gesehen haben. Auch der FC Barcelona soll Banjaqui offenbar auf dem Zettel haben.

+++ 25. März, 09:48 Uhr: FC Bayern erhält wohl Mega-Angebot für Olise +++ Vor dem Viertelfinalspiel in der Champions League gegen Real Madrid wird es brisant: Angeblich interessieren sich die "Königlichen" für Bayern-Star Michael Olise! Nur Unruhe stiften oder ernste Absichten? So oder so sei das Thema laut "Bild" mittlerweile in der Kabine angekommen. Real-Präsident Florentino Pérez sei ein Fan des 24-Jährigen und möchte die Fans mit einem großen Transfernamen verwöhnen. Dem Bericht zufolge wäre Real Madrid bereit, für Olise tief in die Tasche zu greifen und eine Ablösesumme von 165 Millionen Euro zu investieren. Neben Real Madrid sollen auch Liverpool und Manchester City ein Auge auf den Offensivspieler geworfen haben. Mit elf Toren und 19 Vorlagen in der Bundesliga zählt der Franzose aktuell zu den herausragenden Spielern der Liga. Noch höher soll das mögliche Angebot des FC Liverpool ausfallen, von bis zu 200 Millionen Euro ist die Rede. An der Anfield Road könnte Olise perspektivisch die Nachfolge von Mohamed Salah antreten, dessen Abschied zum Saisonende zuletzt bekannt wurde. Beim FC Bayern will man sich mit solchen Szenarien derzeit allerdings nicht beschäftigen. Sportvorstand Max Eberl betonte zuletzt, dass ein möglicher Sommer-Abschied des Offensivspielers intern kein Thema sei. Vielmehr sehen die Bayern in Olise einen festen Bestandteil ihrer sportlichen Zukunft. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2029 - ohne Ausstiegsklausel. Auch der Spieler selbst soll sich in München wohlfühlen und privat bereits gut eingelebt haben.

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+++ 23. März, 17:48 Uhr: Bayern stattet portugiesisches Talent mit Profivertrag aus +++ Der Rekordmeister bindet den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler David Santos Daiber langfristig an sich. Seit zehn Jahren durchläuft der Portugiese die Nachwuchsmannschaften in München und durfte bereits vergangenen Dezember sein Profi-Debüt feiern. Seitdem lief er ein weiteres Mal im Team von Vincent Kompany auf. "Er ist ein spielintelligenter, ballsicherer und extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler", sagte Sportdirektor Christoph Freund und betonte: "Wir trauen ihm viel zu." Santos Daiber habe "durch das regelmäßige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen großen Entwicklungssprung gemacht". Der portugiesische U-19-Nationalspieler verpflichtete sich bis 2030 beim deutschen Rekordmeister.

+++ 23. März, 17:48 Uhr: Bayern stattet portugiesisches Talent mit Profivertrag aus +++ Der Rekordmeister bindet den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler David Santos Daiber langfristig an sich. Seit zehn Jahren durchläuft der Portugiese die Nachwuchsmannschaften in München und durfte bereits vergangenen Dezember sein Profi-Debüt feiern. Seitdem lief er ein weiteres Mal im Team von Vincent Kompany auf. "Er ist ein spielintelligenter, ballsicherer und extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler", sagte Sportdirektor Christoph Freund und betonte: "Wir trauen ihm viel zu." Santos Daiber habe "durch das regelmäßige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen großen Entwicklungssprung gemacht". Der portugiesische U-19-Nationalspieler verpflichtete sich bis 2030 beim deutschen Rekordmeister.

+++ 23. März, 14:10 Uhr: Wildert der FC Bayern bei einem Bundesliga-Konkurrenten? +++ Schnappt sich der FC Bayern Bazoumana Toure von der TSG 1899 Hoffenheim? Laut einem Bericht von "fussballdaten.de" will der Rekordmeister den 20 Jahre alten Nationalspieler der Elfenbeinküste verpflichten. Dabei verfolge der FCB eine "aggressive Transferstrategie". Toure soll bei einem Wechsel im Sommer rund 50 bis 55 Millionen Euro kosten. Die Konkurrenz für den FC Bayern kann sich aber sehen lassen, denn auch der FC Arsenal und Manchester United sollen Interesse haben, daneben auch der AFC Bournemouth, der FC Everton und Leeds United. Toure war im Januar 2025 für zehn Millionen Euro vom schwedischen Klub Hammarby IF nach Hoffenheim gewechselt.

+++ 21. März, 09:10 Uhr: Davies-Abgang bei konkretem Angebot? +++ Ist der FC Bayern bereit, Alphonso Davies abzugeben? Das deutet Bild-Fußballchef Christian Falk auf seinem Portal "cfbayerninsider" an. Die Bayern hatten den Vertrag des Linksverteidigers Anfang 2025 bis 2030 verlängert. Er gehört bei den Bayern mit 15 Millionen Euro zu den Top-Verdienern, fehlte zuletzt aber häufig verletzt. Im Moment muss er wegen einer Oberschenkelverletzung aussetzen. Im Moment geht es vor allem um einen möglichen Backup für Davies, der in München diskutiert werden soll. Doch sollte es ein konkretes Angebot für Davies geben, könnte ein Verkauf ein Thema werden. Die Bayern würden sich dann damit auseinandersetzen, heißt es. Falk schreibt in dem Zusammenhang von einem schon länger bestehenden Interesse von Manchester United, der Klub soll Davies auch weiter beobachten. Ein offizielles Angebot gibt es aber noch nicht.

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