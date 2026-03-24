Champions League der Frauen
VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon heute live: Frauen-Champions-League im TV, Livestream und Liveticker
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ran Fußball
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Videoclip • 01:54 Min
Für die Frauen des VfL Wolfsburg geht es im Viertelfinale der Champions League gegen Olympique Lyon. Wer zeigt das Hinspiel im TV, Livestream und Liveticker?
Auf die Frauen des VfL Wolfsburg wartet im Hinspiel der Champions League eine Herkulesaufgabe.
In der heimischen Volkswagen Arena trifft der zweimalige Titelträger auf Seriensieger Olympique Lyon.
Verzichten muss Wolfsburg dabei auf Alexandra Popp. Die Stürmerin, die im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln wird, fällt mit einer "muskulären Blessur" vorerst aus und wird wohl auch das Rückspiel verpassen.
Ein Wiedersehen gibt es hingegen mit Nationalspielerin Jule Brand. Die 23-Jährige spielt seit dem vergangenen Sommer für den französischen Top-Klub und fand sich zuletzt immer besser zurecht.
Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.
VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Partie: VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon
Wettbewerb: Champions League; Viertelfinale (Hinspiel)
Datum: 24. März 2026
Uhrzeit: 18:45 Uhr
Austragungsort: Volkswagen Arena (Wolfsburg)
Lyon zu Gast in Wolfsburg: Läuft das Spiel der CL live im Free-TV?
Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Wolfsburg vs. Lyon live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Die Partie wird vom Streamingdienst Disney+ übertragen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Wolfsburg-Frauen empfangen Lyon: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Liveticker zum Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Olympique Lyon gibt es auf ran.joyn.de.
Champions-League-Spiel live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Wolfsburg vs. Lyon
Begegnung: VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon
Datum und Uhrzeit: 24. März 2026; 18:45 Uhr
Free-TV: -
Livestream: Disney+
Liveticker: ran.joyn.de