Für die Frauen des VfL Wolfsburg geht es im Viertelfinale der Champions League gegen Olympique Lyon. Wer zeigt das Hinspiel im TV, Livestream und Liveticker?

Auf die Frauen des VfL Wolfsburg wartet im Hinspiel der Champions League eine Herkulesaufgabe.

In der heimischen Volkswagen Arena trifft der zweimalige Titelträger auf Seriensieger Olympique Lyon.

Verzichten muss Wolfsburg dabei auf Alexandra Popp. Die Stürmerin, die im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln wird, fällt mit einer "muskulären Blessur" vorerst aus und wird wohl auch das Rückspiel verpassen.

Ein Wiedersehen gibt es hingegen mit Nationalspielerin Jule Brand. Die 23-Jährige spielt seit dem vergangenen Sommer für den französischen Top-Klub und fand sich zuletzt immer besser zurecht.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.