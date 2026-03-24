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DFB-Team: VfB-Star muss verletzt abreisen - Nagelsmann verzichtet auf Ersatz
Aktualisiert:von SID
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Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha muss Julian Nagelsmann auf den nächsten Star im DFB-Aufgebot verzichten.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor den Länderspielen in der Schweiz und gegen Ghana mit weiteren Personalsorgen aufgenommen.
Jamie Leweling vom VfB Stuttgart ist wegen muskulärer Probleme abgereist und wird auch nicht mehr ersetzt. Zudem fehlten am Dienstag in Herzogenaurach auch der angeschlagene Nathaniel Brown sowie Kai Havertz und Antonio Rüdiger (jeweils wegen Belastungssteuerung).
Zuvor hatten dem Bundestrainer bereits Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic abgesagt. Die von Nagelsmann nachnominierten Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich gehörten zu den 22 Spielern, die am Vormittag die Einheit absolvierten, erstmals dabei war auch der neue Trainer-Assistent Alfred Schreuder. Über dem Platz kreiste dabei eine Drohne.
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Nach dem Vormittagstraining am Donnerstag reist die Nationalmannschaft nach Basel, wo am Freitag die Schweiz der Gegner sein wird. Drei Tage später folgt der zweite Test des Länderspielfensters gegen Ghana in Stuttgart.
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