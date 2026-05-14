Jetzt live Jetzt live • Fussball Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Im DFB-Pokalfinale der Frauen trifft der FC Bayern München auf den VfL Wolfsburg. So könnt ihr das Finale im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker verfolgen.

Update, 18:00 Uhr: Bayern vermiesen Popp-Abschied Feierabend! Ohne eine Sekunde Nachspielzeit pfeift Wildfeuer das einseitige Pokalfinale, das der FC Bayern mit 4:0 gegen den VfL Wolfsburg gewinnt, pünktlich ab. Im ersten Durchgang begegneten die Wölfinnen den Münchnerinnen noch auf Augenhöhe und bereiteten ihnen durchaus Probleme. Stanway brachte den FCB vom Elfmeterpunkt aber noch kurz vor der Pause in Front und nach dem Seitenwechsel war es dann eine eindeutige Angelegenheit. Zwar erspielten sich die Bayern auch kein Chancenfestival, aber sie nutzten die eigenen Möglichkeiten eiskalt aus und kontrollierten das Geschehen bis zum Schlusspfiff. Dadurch verteidigt der FC Bayern München das Double und beendet die DFB-Pokalsaison sogar ohne einen Gegentreffer.

Update, 17:10 Uhr: Bayern dank VAR-Elfer in Führung Der FC Bayern führt im Pokalfinale mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg. Die Münchnerinnen hatten zwar mehr Spielanteile, aber taten sich gegen defensiv gut organisierte und stark verteidigende Wölfinnen extrem schwer zu Chancen zu kommen. Dadurch wirkte das VfL-Spiel fast ein wenig sicherer. DFB-Pokalfinale der Frauen: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern am 14. Mai ab 15:40 Uhr im Joyn-Livestream Doch auch die Gegenangriffe der Rekordpokalsiegerinnen waren wahrlich keine Hochkaräter. Lange war es daher eine stark von Taktik geprägte Partie. In der Nachspielzeit gingen die bereits feststehenden Meisterinnen aus München dann jedoch durch Georgia Stanway vom Punkt in Führung. Der VAR hatte korekterweise eingegriffen. Die Bayern hatten kurz darauf sogar noch die große Chance auf den zweiten Treffer. Stephan Lerch und sein Team stehen nun vor der schwierigen Aufgabe, im zweiten Durchgang ein Comeback gegen die im Pokal noch gegentorlosen Münchnerinnen zu schaffen. Bis gleich!

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DFB-Pokal: So seht ihr Wolfsburg vs. Bayern live & kostenlos Machen die Frauen des FC Bayern München das Double perfekt? Oder wird der VfL Wolfsburg zum Spielverderber? Im Endspiel des DFB-Pokals der Frauen treffen die beiden erfolgreichsten Mannschaften der letzten Jahre aufeinander. In den vergangenen elf Jahren hieß der DFB-Pokalsieger bei den Frauen immer FC Bayern oder VfL Wolfsburg. Während die "Wölfinnen" den Titel von 2015 bis 2024 gleich zehnmal in Folge gewannen, triumphierten die Bayern-Frauen im vergangenen Mai erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte. Am 14. Mai will das Team von Trainer Jose Barcala den Titel verteidigen. ran hat alle wichtigen Informationen zum Frauen-Finale im DFB-Pokal zusammengefasst.

DFB-Pokalfinale der Frauen heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Endspiel statt? Spiel: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern

Wettbewerb: DFB-Pokal der Frauen; Finale

Datum: 14. Mai 2026

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Austragungsort: RheinEnergieStadion (Köln)

DFB-Pokal heute live: Wird das Finale der Frauen im Free-TV übertragen? Ja. Das Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern wird im Free-TV im ZDF übertragen.

Frauen-Finale im DFB-Pokal: Wer überträgt heute das Endspiel zwischen Wolfsburg und Bayern im Livestream? Im Livestream wird das Finale des DFB-Pokals der Frauen kostenlos auf Joyn übertragen.

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DFB-Pokal der Frauen heute live: Wo kann ich das Endspiel Wolfsburg - Bayern im Liveticker verfolgen? Einen Liveticker für das Finale im DFB-Pokal der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern gibt es natürlich auf ran.de.