WM 2026: Die Termine der Kader- und Nominierungsbekanntgabe aller Teams im Überblick
Die WM-Endrunde 2026 (11. Juni bis 19. Juli) steht vor der Tür. ran gibt einen Überblick über die Kader der 48 Teilnehmer-Nationen und den Termin für die Bekanntgabe der Kader.
Nach und nach werden nun vom 11. Mai an die Kader durch die 48 Teilnehmer-Nationen bekanntgegeben. Der finale WM-Kader darf maximal 26 Spieler beinhalten. Auf einer vorläufige Kaderliste, die ebenfalls an die FIFA ergeht, können bis zu 55 Spieler stehen.
Den Anfang macht Bosnien-Herzegowina am 11. Mai. Im Anschluss werden die unterschiedlichen Länder ihre Aufgebote dann bis zur Deadline am 1. Juni bekanntgeben.
Die letzten Nationen, die ihren endgültigen WM-Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada veröffentlichen werden, sind nach aktuellem Stand Australien, Kroatien und Co-Gastgeber Mexiko (jeweils am 1. Juni).
ran zeigt alle Kader für die WM-Endrunde 2026 in der Übersicht.
Bosnien-Herzegowina
Tor: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
Abwehr: Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo), Nidal Celik (RC Lens), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nikola Katic (FC Schalke 04), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria Genua), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Amar Dedic (Benfica Lissabon), Amir Hadziahmetovic (Hull City)
Mittelfeld/Angriff: Ivan Sunjic (Pafos), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Benjamin Tahirovic (Bröndby Kopenhagen), Armin Gigovic (YB Bern), Ivan Basic (FC Astana), Amar Memic (Viktoria Pilsen), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (FC Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04)
Schweden
Tor: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna), Jacob Widell Zetterström (Derby County)
Abwehr: Hjalmar Ekdal Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta Bergamo), Emil Holm (Juventus Turin), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Mittelfeld/Angriff: Taha Ali, Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Viktor Gyökeres (FC Arsenal), Alexander Isak (FC Liverpool), Jesper Karlström (Udinese Calcio), Gustaf Nilsson (FC Brügge), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)
Frankreich
Kaderbekanntgabe am 14. Mai
Neuseeland
Kaderbekanntgabe am 14. Mai
Belgien
Kaderbekanntgabe am 15. Mai
Elfenbeinküste
Kaderbekanntgabe am 15. Mai
Japan
Kaderbekanntgabe am 15. Mai
Tunesien
Kaderbekanntgabe am 15. Mai
Südkorea
Kaderbekanntgabe am 16. Mai
Österreich
Kaderbekanntgabe am 18. Mai
Demokratische Republik Kongo
Kaderbekanntgabe am 18. Mai
Brasilien
Kaderbekanntgabe am 18. Mai
Portugal
Kaderbekanntgabe am 19. Mai
Schweiz
Kaderbekanntgabe am 20. Mai
Deutschland
Kaderbekanntgabe am 21. Mai
Marokko
Kaderbekanntgabe am 21. Mai
Norwegen
Kaderbekanntgabe am 21. Mai
England
Kaderbekanntgabe am 22. Mai
Niederlande
Kaderbekanntgabe am 25. Mai
Spanien
Kaderbekanntgabe am 25. Mai
Panama
Kaderbekanntgabe am 26. Mai
USA
Kaderbekanntgabe am 26. Mai
Kolumbien
Kaderbekanntgabe am 29. Mai
Australien
Kaderbekanntgabe am 1. Juni
Kroatien
Kaderbekanntgabe am 1. Juni
Mexiko
Kaderbekanntgabe am 1. Juni
Südafrika
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Tschechien
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Kanada
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Paraguay
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Katar
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Haiti
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Ecuador
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Schottland
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Türkei
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Curacao
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Saudi-Arabien
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Uruguay
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Kap Verden
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Ägypten
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Irak
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Iran
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Senegal
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Ghana
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Argentinien
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Algerien
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Jordanien
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Usbekistan
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
