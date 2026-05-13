WM 2026: Die Termine der Kader- und Nominierungsbekanntgabe aller Teams im Überblick

Die WM-Endrunde 2026 (11. Juni bis 19. Juli) steht vor der Tür. ran gibt einen Überblick über die Kader der 48 Teilnehmer-Nationen und den Termin für die Bekanntgabe der Kader.

Nach und nach werden nun vom 11. Mai an die Kader durch die 48 Teilnehmer-Nationen bekanntgegeben. Der finale WM-Kader darf maximal 26 Spieler beinhalten. Auf einer vorläufige Kaderliste, die ebenfalls an die FIFA ergeht, können bis zu 55 Spieler stehen.

Den Anfang macht Bosnien-Herzegowina am 11. Mai. Im Anschluss werden die unterschiedlichen Länder ihre Aufgebote dann bis zur Deadline am  1. Juni bekanntgeben.

Die letzten Nationen, die ihren endgültigen WM-Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada veröffentlichen werden, sind nach aktuellem Stand Australien, Kroatien und Co-Gastgeber Mexiko (jeweils am 1. Juni).

Bosnien-Herzegowina

Tor: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Abwehr: Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo), Nidal Celik (RC Lens), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nikola Katic (FC Schalke 04), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria Genua), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Amar Dedic (Benfica Lissabon), Amir Hadziahmetovic (Hull City)

Mittelfeld/Angriff: Ivan Sunjic (Pafos), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Benjamin Tahirovic (Bröndby Kopenhagen), Armin Gigovic (YB Bern), Ivan Basic (FC Astana), Amar Memic (Viktoria Pilsen), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (FC Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04)

Schweden

Tor: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Abwehr: Hjalmar Ekdal Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta Bergamo), Emil Holm (Juventus Turin), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Taha Ali, Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Viktor Gyökeres (FC Arsenal), Alexander Isak (FC Liverpool), Jesper Karlström (Udinese Calcio), Gustaf Nilsson (FC Brügge), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

Frankreich

Kaderbekanntgabe am 14. Mai

Neuseeland

Kaderbekanntgabe am 14. Mai

Belgien

Kaderbekanntgabe am 15. Mai

Elfenbeinküste

Kaderbekanntgabe am 15. Mai

Japan

Kaderbekanntgabe am 15. Mai

Tunesien

Kaderbekanntgabe am 15. Mai

Südkorea

Kaderbekanntgabe am 16. Mai

Österreich

Kaderbekanntgabe am 18. Mai

Demokratische Republik Kongo

Kaderbekanntgabe am 18. Mai

Brasilien

Kaderbekanntgabe am 18. Mai

Portugal

Kaderbekanntgabe am 19. Mai

Schweiz

Kaderbekanntgabe am 20. Mai

Deutschland

Kaderbekanntgabe am 21. Mai

Marokko

Kaderbekanntgabe am 21. Mai

Norwegen

Kaderbekanntgabe am 21. Mai

England

Kaderbekanntgabe am 22. Mai

Niederlande

Kaderbekanntgabe am 25. Mai

Spanien

Kaderbekanntgabe am 25. Mai

Panama

Kaderbekanntgabe am 26. Mai

USA

Kaderbekanntgabe am 26. Mai

Kolumbien

Kaderbekanntgabe am 29. Mai

Australien

Kaderbekanntgabe am 1. Juni

Kroatien

Kaderbekanntgabe am 1. Juni

Mexiko

Kaderbekanntgabe am 1. Juni

Südafrika

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Tschechien

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Kanada

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Paraguay

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Katar

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Haiti

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Ecuador

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Schottland

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Türkei

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Curacao

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Saudi-Arabien

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Uruguay

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Kap Verden

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Ägypten

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Irak

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Iran

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Senegal

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Ghana

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Argentinien

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Algerien

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Jordanien

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

Usbekistan

Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell

