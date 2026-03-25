Jamal Musiala fehlt angeschlagen, doch der Regisseur ist bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im Sommer weiter fest eingeplant - das beweist nicht zuletzt die Vergabe der Rückennummern für den Start ins WM-Jahr.

Bei den Länderspielen in Basel gegen die Schweiz am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr/ARD) wird Musialas Rückennummer "10" nicht vergeben.

Die legendäre Zahl ist die einzige zwischen eins und 26, die beim Testspiel-Doppelpack zurückgehalten wird.

Der Münchner Musiala fehlt aufgrund einer Schmerzreaktion nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Sommer noch.

Nagelsmann bekannte, er hätte den 23-Jährigen "gerne dabei gehabt", verzichtete aber aus Rücksicht auf die Gesundheit des Zauberfußes und die "Crunchtime" bei der Titeljagd des FC Bayern auf den Offensivspieler.