La Liga
Real Madrid: Torwart-Ikone Iker Casillas spricht sich gegen José Mourinho aus - "Will ihn nicht bei Real"
Veröffentlicht:von Dominik Hager
ran Fußball
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Real Madrid versinkt im Chaos und das Aus von Alvaro Arbeloa scheint unausweichlich zu sein. Von einer Mourinho-Rückkehr hält eine Real-Ikone aber wenig.
Die Saison von Real Madrid lässt sich unter "viele Dramen, aber keine Titel" recht knapp zusammenfassen. Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa hat folgerichtig wohl schlechte Karten, den Trainerposten zu behalten.
Die Gerüchteküche ist fleißig am brodeln und mit José Mourinho scheint es laut "Athletic"-Angaben bereits einen bevorzugten Kandidaten zu geben. Real-Legende Iker Casillas spricht sich allerdings gegen eine Rückkehr von "The Special One" aus.
"Ich habe kein Problem mit Mourinho. Er scheint ein großartiger Profi zu sein. Ich will ihn aber nicht bei Real Madrid", machte der ehemalige Real-Keeper und Welttorhüter klar.
"Andere Trainer wären glaube ich besser geeignet, um den Verein meines Lebens zu trainieren", führte er mit dem Vermerk fort, dass es sich hierbei nur um seine "persönliche Meinung" und "nichts weiter" handle.
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Real Madrid: Casillas schwärmt von Fabregas
Zwar schrieb Casillas nicht, welchen Trainer er stattdessen bevorzugen würde, jedoch twitterte er zwei Tage zuvor: "Cesc Fabregas ist ein wunderbarer Trainer".
Der 39-Jährige trainiert aktuell sehr erfolgreich den Serie-A-Klub Como 1907, wird aber immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Jüngst wurde Fabregas vom spanischen Radiosender "El Partidazo de COPE" auf ein mögliches Real-Engagement angesprochen.
"Ich habe keine rote Linie. Die einzige Grenze, die ich mir setze, ist: Ich will kein Assistenztrainer sein", verdeutlichte die eigentliche Barca-Legende seine Bereitschaft.
Real Madrid: Perez und Mourinho weichen Gerüchten aus
Präsident Florentino Perez wollte sich im Rahmen seiner polarisierenden Pressekonferenz am Dienstag nicht zur Trainerfrage äußern. "Ich werde weder über Trainer noch über Spieler sprechen", untermauerte er.
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Mourinho, der noch bis 2027 bei Benfica unter Vertrag steht, wich den Fragen bezüglich seiner Zukunft bis jetzt aus. Der Portugiese "habe mit niemanden von Real gesprochen" und werde das "in der Schlussphase der Saison" auch nicht machen.
Dies bedeutet jedoch, dass in naher Zukunft Gespräche starten könnten. Mourinho stand bereits von 2010 bis 2013 bei Real als Coach an der Seitenlinie und konnte die Meisterschaft und den Pokal gewinnen.
Casillas war während dieser Zeit als Nummer eins gesetzt, ehe er sich zu Beginn der Rückrunde 2012/13 die Hand brach. Auch nach seiner Genesung blieb er jedoch bis zum Saisonende auf der Bank. Ob dies jedoch ein Grund für die Casillas-Spitze gegen Mourinho 13 Jahre später ist, weiß nur der Ex-Keeper selbst.
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