DFB-Team: Pavlovic und Nmecha verletzt - Nagelsmann nominiert zwei Stuttgarter nach

ran Fußball Bundesliga BVB - Niko Kovac macht DFB-Ansage: "Glaube, er fährt zur WM" Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Julian Nagelsmann muss vor den ersten Länderspielen des Jahres seinen DFB-Kader noch einmal umbauen.

Julian Nagelsmann muss umplanen. Der Bundestrainer muss zum Auftakt des WM-Jahres auf zwei weitere Nationalspieler verzichten - Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha sind angeschlagen oder verletzt. An ihrer Stelle nominierte Nagelsmann die Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich nach. Die DFB-Elf muss in den Länderspielen am Freitag (20.45 Uhr) in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr live auf Joyn) bereits auf Regisseur Jamal Musiala verzichten. Der Münchner wurde in Absprache mit dem FC Bayern nicht berufen, weil er nach seiner schweren Verletzung eine Reaktion am Sprunggelenk gezeigt hatte. Auch Nathaniel Brown (Fuß) und Jamie Leweling (Wade) sind angeschlagen.

BVB und DFB bangen um Felix Nmecha Am schwersten hat es Nmecha erwischt. Der Dortmunder fällt wegen einer Außenbandverletzung im rechten Knie mehrere Wochen aus. Der Münchner Pavlovic fehlte beim Treffpunkt der DFB-Auswahl am Montag in Herzogenaurach wegen Hüftbeschwerden. Stiller könnte ihn im Mittelfeldzentrum neben Leon Goretzka ersetzen. "Angelo ist ein herausragend guter Fußballer mit extrem viel Potenzial und einer sehr konstanten Leistung", sagte Nagelsmann bei der Kaderbekanntgabe am vergangenen Donnerstag über den VfB-Profi, jedoch sehe er Pavlovic "einen Tick vorne". Weitere Alternativen für die Sechs sind die Rückkehrer Anton Stach und Pascal Groß. Kapitän Joshua Kimmich ist laut Nagelsmann weiter fest als Rechtsverteidiger eingeplant.

- Anzeige -