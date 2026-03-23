Bundesliga
BVB: Verletzungsschock um Felix Nmecha - "mehrere" Wochen Pause
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BVB: Nmecha-Verlängerung als Signalwirkung für Schlotterbeck?
Videoclip • 01:06 Min
Bittere Nachricht für Borussia Dortmund und die deutsche Nationalmannschaft: Felix Nmecha wird aufgrund einer Knieverletzung den Großteil der restlichen Saison verpassen.
Mittelfeldspieler Felix Nmecha wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund für den Großteil der restlichen Saison fehlen und verpasst die anstehenden Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft.
Der 25-Jährige erlitt im Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstag (3:2) eine Außenbandverletzung im Knie und fällt "mehrere Wochen" aus. Das teilte der BVB am Montag mit. Die Bundesliga-Saison endet am 16. Mai.
Nmecha verpasst Länderspiele
Nmecha sollte am Montag eigentlich nach Herzogenaurach reisen, um sich mit der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Partien in Basel gegen die Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30.) vorzubereiten.
Anstatt des Dortmunders nominierte der Bundestrainer Chris Führich vom VfB Stuttgart nach.
Das Wichtigste in Kürze
Nmecha, der um einen Stammplatz auf der Doppelsechs kämpft, kann sich bei der ersten Maßnahme im WM-Jahr nun nicht zeigen. Wie viel Spielpraxis er bis zur WM-Nominierung im Mai noch sammeln kann, ist offen. Bisher bringt es Nmecha in der Nationalmannschaft auf sechs Länderspiele und einen Treffer.
Mit dem BVB steht Nmecha auf dem zweiten Tabellenplatz, die Vizemeisterschaft ist den Westfalen so gut wie sicher. In dieser Saison stand Nmecha in allen 27 Bundesligaspielen auf dem Platz.
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