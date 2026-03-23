ran Fußball Bundesliga BVB: Nmecha-Verlängerung als Signalwirkung für Schlotterbeck? Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Bittere Nachricht für Borussia Dortmund und die deutsche Nationalmannschaft: Felix Nmecha wird aufgrund einer Knieverletzung den Großteil der restlichen Saison verpassen.

Mittelfeldspieler Felix Nmecha wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund für den Großteil der restlichen Saison fehlen und verpasst die anstehenden Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft. Der 25-Jährige erlitt im Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstag (3:2) eine Außenbandverletzung im Knie und fällt "mehrere Wochen" aus. Das teilte der BVB am Montag mit. Die Bundesliga-Saison endet am 16. Mai.

Nmecha verpasst Länderspiele Nmecha sollte am Montag eigentlich nach Herzogenaurach reisen, um sich mit der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Partien in Basel gegen die Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30.) vorzubereiten. Anstatt des Dortmunders nominierte der Bundestrainer Chris Führich vom VfB Stuttgart nach.

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