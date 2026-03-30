Deutschland empfängt im Rahmen eines WM-Testspiels die Auswahl von Ghana. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in der wichtigen Vorbereitungsphase vor der WM 2026. Die Männer von Julian Nagelsmann empfangen drei Tage nach dem ersten Länderspiel in der Schweiz die Auswahl aus Ghana.

Die Partie wird am 30. März in Stuttgart steigen, wo um 20:45 Uhr (im Liveticker und auf Joyn) der Anpfiff ertönt.

Um das DFB-Team gibt es wenige Monate vor der WM noch einige Fragezeichen. Zu wechselhaft waren die Leistungen in der WM-Qualifikation.

Für Nagelsmann geht es darum, im Testspiel gegen die "Black Stars" wichtige Antworten zu finden.

Einfach wird der Test gegen Ghana jedenfalls nicht, weshalb er auch schon als Indikator für das WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste dienen kann.

Beide Teams trafen in der Historie erst dreimal aufeinander. Deutschland hat zwei Spiele gewonnen und einmal Remis gespielt. Sowohl bei der WM 2010 als auch bei der WM 2014 trafen beide Nationen aufeinander und lieferten sich enge Duelle.

Deutschland gewann 2010 1:0, musste sich 2014 jedoch mit einem 2:2-Remis begnügen.