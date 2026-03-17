Fußball-WM 2026 - Qualifikation: Wann finden die Playoffs statt und wie ist der Modus?

ran Fußball WM 2026: Fans reagieren geschockt auf "Fiebertraum" bei Auslosung Videoclip • 02:38 Min Link kopieren Teilen

Die Gruppen für die WM 2026 sind ausgelost. Einige Teams sind zwar noch nicht raus aus dem Rennen, aber noch nicht fix dabei, weil sie im März 2026 durch die Playoffs müssen. Wie qualifizieren sich die letzten sechs Teams und wann finden die Finals der Qualifikation statt?

Am 5. Dezember wurden in den USA die Gruppen für die WM 2026 ausgelost. Während das DFB-Team seine Gegner nun kennt, gab es an anderer Stelle nur Platzhalter-Kugeln. Denn gut ein halbes Jahr vor Turnierstart sind noch vier europäische und zwei interkontinentale Tickets vakant. Vergeben werden diese in zwei Playoff-Turnieren im März. Eines für die europäischen Nationen und eines für den Rest der Welt. In Europa nehmen daran unter anderem auch die Gruppensieger der Nations League teil. Wie genau die Playoffs ablaufen und wann sie stattfinden, erklärt ran in diesem Artikel.

+++ Das sind die Spiele in den WM-Quali-Playoffs in Europa +++ Pfad A: Halbfinale 1: Italien vs. Nordirland

Halbfinale 2: Wales vs. Bosnien & Herzegowina Finale: Gewinner HF2 vs. Gewinner HF1 Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in Gruppe B mit Kanada, Katar und der Schweiz. Pfad B: Halbfinale 1: Ukraine vs. Schweden

Halbfinale 2: Polen vs. Albanien Finale: Gewinner HF1 vs. Gewinner HF2 Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in der Gruppe F mit Japan, den Niederlanden und Tunesien. Pfad C: Halbfinale 1: Türkei vs. Rumänien

Halbfinale 2: Slowakei vs. Kosovo Finale: Gewinner HF2 vs. Gewinner HF1 Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in der Gruppe D mit Australien, Paraguay und den USA. Pfad D: Halbfinale 1: Dänemark vs. Nordmazedonien

Halbfinale 2: Tschechien vs. Irland Finale: Gewinner HF2 vs. Gewinner HF1 Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in der Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Südkorea.

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WM-Quali-Playoffs: Wann finden die Spiele statt? Das Turnier steigt zwischen dem 26. und 31. März 2026.

WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert - Fußballzwerge Haiti und Curacao dabei (221226) -- BEIJING, Dec. 26, 2022 -- File photo taken on Dec. 18, 2022 shows Lionel Messi of Argentina kisses the World Cup Trophy during the awarding ceremony of the 2022 FIFA World Cup, WM, Welt... Diese Teams sind bereits für die WM 2026 qualifiziert

Die WM 2026 rückt immer näher. Auch das Kontingent der feststehenden Teilnehmer wird größer und größer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben. Xinhua

March 23, 2025, Inglewood, California, USA: The United States national team, Nationalteam pose for their team photo prior to the CONCACAF Nations League Cup 3rd Place game against Canada on Sunday ... USA

Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen? ZUMA Press Wire

2025 CONCACAF Nations League: Canada 2:1 United States - 23 Mar 2025 Canada’s Jonathan David 10 celebrates with teammates after scoring against the United States during the CONCACAF Nations League ... Kanada

Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt. SOPA Images

RECORD DATE NOT STATED IV CONCACAF NATIONS LEAGUE 2024-2025 Mexico vs Panama - Final Raul Jimenez celebrates his goal 2-1 of Mexico during the Final match between Mexican national team, Nationaltea... Mexiko

Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0. Agencia-MexSport

Curaçao v Canada - Gold Cup 2025 Curacao

Sensationell qualifiziert sich der Inselstaat Curacao für die WM 2026. Die Mannen von Trainer Dick Advocaat gewannen ihre CONCACAF Qualifikations-Gruppe vor WM-erfahrenen Teams mit Jamaika und Trinidad und Tobago. Ein 0:0 auf Jamaika reichte dem Fußballzwerg um den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Jürgen Locadia für die direkte Qualifikation. 2025 Getty Images

United States v Haiti - Gold Cup 2025 Haiti

Nur unwesentlich weniger sensationell qualifizierte sich Haiti für die kommende Weltmeisterschaft. Das Nachbarland der Dominikanischen Republik überholte am letzten Spieltag der CONCACAF-Qualifikation durch ein 2:0 gegen Nicaragua noch das WM-erfahrene Honduras, das nicht über ein 0:0 gegen Costa Rica hinauskam. 2025 Getty Images

Paraguay v Panama : Group J - FIFA U-17 World Cup Qatar 2025 Starting players of Panama line up prior to the FIFA U-17 World Cup Qatar 2025 Group J match between Paraguay and Panama in Doha, Qatar,... Panama

Ein weiterer Fußballzwerg hat es jedoch nicht geschafft. Surinam hatte vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung inne und hätte einzig und allein nicht drei Tore auf Panama verlieren dürfen. Es kam, wie es kommen musste: Surinam verlor 1:3 bei Guatemala, zeitgleich siegte Panama souverän 3:0 gegen El Salvador und sicherte sich die zweite WM-Teilnahme nach 2018 in Russland. Naushad

Takefusa Kubo (JPN), MARCH 20, 2025 - Football Soccer : FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Asian Qualifier Final Round Group C match between Japan 2-0 Bahrain at Saitama Stadium 2... Japan

Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team. AFLOSPORT

Wellington, New Zealand, 21 March 2025: All Whites celebrate Tim Payne s goal, the first for his country. New Zealand All Whites v Fiji. FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball qualificatio... Neuseeland

Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen. Sports Press Photo

TEHRAN, IRAN - 20 March 2025 - Saman Ghoddos of Iran during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Qualification AFC, Group A round 7 match between Iran and UAE, United Arabic Emi... Iran

Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein. Sebastian Frej

FIFA World Cup Qatar 2022 Winners Arrive to Buenos Aires Argentinien

Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann. 2022 Getty Images

Usbekistan für WM 2026 qualifiziert Usbekistan

Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation. AFP/SID/FADEL SENNA

South Korea v Oman - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Südkorea

... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme. 2025 Getty Images

Iraq Vs Jordan 2026 FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball AFC qualifiers in Basra - 14 Nov 2024 Iraq s Rebin Ghareeb (R) with Jordan s Ali Olwan (L) seen in action during the 2026 FIFA Wo... Jordanien

Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ... SOPA Images

Saudi Arabia v Australia - FIFA World Cup 2026 Round Three AFC Asian Qualifier Australien

Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien. 2025 Getty Images

Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 Qualifier Brasilien

Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr. 2025 Getty Images

Peru v Ecuador - FIFA World Cup 2026 Qualifier Ecuador

Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme. 2025 Getty Images

Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 Qualifier Uruguay

Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten. 2025 Getty Images

Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 Qualifier Paraguay

Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador. 2025 Getty Images

Colombia v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier Kolumbien

Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rodriguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor. 2025 Getty Images

Hakimi Marokko Marokko

Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Kapitän Achraf Hakimi (li.) bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht. IMAGO/PanoramiC

Tunesien ist zum dritten Mal in Serie dabei Tunesien

Tunesien hat sich als zweites afrikanisches Land nach Marokko für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Nordafrikaner sind zum dritten Mal in Serie dabei und werden 2026 ihre insgesamt siebte WM bestreiten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Äquatorialguinea konnte Tunesien das Ticket schon zwei Spieltage vor Abschluss der Quali-Phase sichern. Imago/NurPhoto/SID/Ahmed Mosaad

Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM Ägypten

Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM! Als drittes afrikanisches Team haben die Ägypter ihre Qualifikation am vorletzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0-Sieg gegen Dschibuti klargemacht. Salah gelang dabei ein Doppelpack. Für Ägypten ist die WM 2026 bereits die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt nahm das Team 2018 teil, auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde wartet das fußballbegeisterte Land jedoch noch. AFP/SID/Abdel Majid BZIOUAT

imago images 1060291437 Algerien

Als vierte nordafrikanische Mannschaft haben sich die Algerier für die WM 2026 qualifiziert. Dank des Wolfsburgers Mohamed Amoura, der gegen Somalia gleich zweimal traf, sicherte sich das Team das Ticket. Insgesamt ist Algerien nun zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. IMAGO/NurPhoto

Otto Addo Ghana

Ex-Bundesliga-Profi Otto Addo hat Ghana als Trainer zur WM 2026 geführt. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team des 50 Jahre alten Hamburgers mit 1:0 (0:0) in Accra gegen die Komoren. Mohammed Kudus von Tottenham erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Pleite hätte gereicht, weil Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor. Ghana qualifizierte sich als 21. Nation für die XXL-WM im Sommer 2026. IMAGO/Shutterstock

Kap Verdes Lopes (r.) in einem Spiel gegen Ägypten Kap Verde

Diese WM-Teilnahme ist eine Sensation: Exot Kap Verde hat durch einen 3:0 (0:0)-Sieg gegen Eswatini erstmals das Ticket für eine Fußball-Weltmeisterschaft gelöst und Kamerun auf Rang zwei der Gruppe verdrängt. Mit 490.000 Einwohnern sind die Kapverden der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer zwei nach Island 2018 (330.000). Imago/SID/Mohamed Elshahed

imago images 1060139944 Südafrika

Die Gute-Laune-Truppe aus dem Jahr 2010 ist auch sicher dabei. Letztmals war man im eigenen Land angetreten, sportlich qualifiziert war man letztmals 2002 in Südkorea und Japan. Ein Riesen-Erfolg für die Südafrikaner. IMAGO/Shengolpixs

Katar fährt zur WM Katar

Der Gastgeber aus dem Jahr 2022 hat sich erstmals sportlich für eine WM-Endrunde qualifiziert und tritt damit zum zweiten Mal beim Finalturnier an. Mit einem 2:1-Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate sicherte man sich das Ticket in letzter Sekunde. AFP/AFP/Karim JAAFAR

Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup Qualifier Saudi-Arabien

Am selben Abend wie Katar sicherte sich auch Nachbarland Saudi-Arabien das Ticket zur WM. Ein 0:0-Unentschieden reichte dem Team aus dem nahem Osten. Damit stehen alle neun Teilnehmer aus Asien bereits fest. 2025 Getty Images

Harry Kane traf doppelt England

England hat sich trotz anfangs großer Kritik an Thomas Tuchel eindrucksvoll in Gruppe K der europäischen Qualifikation durchgesetzt. Nach sechs Spielen steht man mit vollen 18 Punkten, 18 Toren und null Gegentoren frühzeitig als Gruppensieger fest. Inzwischen hat man acht Siege aus acht Spielen und ein Torverhältnis von 22:0. AFP/SID/Gints Ivuskans

imago images 1046117849 Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste spielte 3:0 gegen Kenia und buchte damit das Ticket zur WM. Mit einem Punkt Vorsprung vor dem Gabun ging es in Gruppe F der Afrika-Qualifikation mächtig eng zu. IMAGO/Shengolpixs

South Sudan v Senegal - 2026 FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qualifiers JUBA, SOUTH SUDAN - OCTOBER 10: Players of Senegal pose for a team photo ahead of the 2026 FIFA World Cup qua... Senegal

Auch Sadio Mane und der Senegal sind dabei. Zum dritten Mal in Folge qualifizieren sich die Mittelafrikaner. Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Mauretanien ließ man auch die letzten Zweifel erblassen. Der Ex-Bayern-Spieler steuerte einen Doppelpack bei. Anadolu Agency

France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier Frankreich

Mit einem 4:0-Heimsieg gegen die Ukraine hat sich Frankreich vorzeitig für die WM-Endrunde 2026 qualifiziert. Die "L'Equipe Tricolore" kann damit einen Spieltag vor Ende der Qualifikation in Gruppe D nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Diesen letzten Schritt in der WM-Quali gegen die Ukraine ging Frankreich auf den Tag genau zehn Jahre nach den Terroranschlägen am 13. November 2015 in Paris, damals am Rande des Länderspiels gegen das DFB-Team. 2025 Getty Images

Kroatien Kroatien

Durch einen 3:1-Heimsieg gegen die Färöer hat sich Kroatien einen Spieltag vor dem Ende der WM-Qualifikation für die Endrunde 2026 qualifizieren können. Damit sind die Kroaten um Hoffenheim-Star Andrej Kramaric (re.) in Gruppe L mit 19 Punkten nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. IMAGO/HANZA MEDIA

Norwegen Norwegen

Die Mannschaft um Star-Stürmer Erling Haaland hat sich mit einem 4:1-Auswärtssieg im San Siro gegen Italien durchgesetzt und damit das WM-Ticket klar gemacht. Norwegen hat alle acht Spiele gewonnen und fährt zum ersten Mal seit 1998 zu einer WM-Endrunde. Insgesamt erzielten die Norweger 37 Tore und stellen mit großem Abstand die beste Offensive der europäischen Qualifikation. Italien schickte man damit in die Playoffs. Getty Images

Netherlands v Lithuania - FIFA World Cup 2026 Qualifier Niederlande

Mit einem 4:0-Sieg gegen Litauen ist das WM-Ticket für die niederländische Nationalmannschaft fixiert. Ungeschlagen und mit nur zwei Unentschieden aus acht Gruppenspielen ist die Niederlande Erster in Gruppe G. 2025 Getty Images

Sane Woltemade Deutschland

In einem "Endspiel" gegen die Slowakei feierte die DFB-Auswahl einen Kantersieg. Mit einem 6:0 im letzten Gruppenspiel fixierte die deutsche Elf den Gruppensieg und das WM-Ticket. Comebacker Leroy Sane erzielte einen Doppelpack und hatte einen großen Anteil an der Qualifikation des Weltmeisters von 2014. IMAGO/Beautiful Sports

Portugal stürmt zur WM Portugal

Ohne den gesperrten Cristiano Ronaldo wurde es beim 9:1-Sieg trotzdem deutlich gegen Armenien. Nach vier Siegen und jeweils einem Unentschieden und einer Niederlage setzte man sich am Ende souverän in Gruppe F der WM-Qualifikation durch. AFP/SID/Miguel RIOPA

Gregoritsch sorgt für Ekstase in Wien Österreich

Die Alpenrepublik musste lange zittern. Mit dem erlösenden Tor von Michael Gregoritsch in der 78. Minute gewinnt Österreich mit einem 1:1-Unentschieden gegen Bosnien die Gruppe H und fährt seit 1998 zum ersten Mal wieder zu einer Weltmeisterschaft. Imago/SID/Branislav Racko

Scotland v Denmark 2026 FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qualifiers Scott McTominay of Scotland scores their sides first goal of the match during the 2026 FIFA World Cup Qualifiers G... Schottland

Genauso lange mussten auch die Schotten auf eine erneue WM-Teilnahme warten. Und ausgerechnet im "Endspiel" in Glasgow gegen Dänemark erlösten Tierney und McLean die Heimmannschaft in der Nachspielzeit. Damit gewinnt Schottland Gruppe C und ist bei der Endrunde 2026 in Nordamerika dabei. Focus Images

World Cup 2026 group E qualifying match, Georgia 0-4 Spain, Mikel Oyarzabal ( 21 of Spain), Pedro Porro ( 12 of Spain) and Fabian Ruiz ( 8 of Spain) , Tbilisi, Georgia, Boris Paichadze Dinamo Arena... Spanien

Für den amtierenden Europameister setzte es am letzten Spieltag noch einmal einen kleinen Dämpfer. In den ersten fünf Spielen der Qualifikation holte Spanien nur Siege, im letzten Gruppenspiel gegen die Türkei musste sich das Team von Luis de la Fuente mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Trotzdem feiert Spanien den Sieg in Gruppe E und fährt mit zur WM. Tamuna Kulumbegashvili

Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 Qualifier Schweiz

Die Schweizer Nationalmannschaft machte im Spiel gegen den Zweiten der Gruppe Kosovo den letzten Schritt zum WM-Endrunde. Damit die Kosovaren die Schweizer noch vom ersten Platz verdrängen hätten können, hätten sie einen Sieg mit sechs Toren Unterschied gebraucht. Durch den 1:1-Endstand war der Schweiz der Gruppensieg in Gruppe B nicht mehr zu nehmen. 2025 Getty Images

Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 Qualifier Belgien

Für die Belgier gab es am letzten Spieltag der Gruppe J noch einmal ein Schützenfest. Mit dem 7:0-Sieg gegen Liechtenstein holte man sich souverän den ersten Platz der Tabelle. Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden in Kasachstan konnte der Sieg im letzten Spiel mit vier Toren in sieben Minuten klargemacht werden. 2025 Getty Images 1 / 43



WM Playoffs Europa: Wie funktioniert das Turnier? Insgesamt nehmen 16 Mannschaften teil. Vier davon werden die letzten Tickets für die Endrunde lösen.

Das Turnier umfasst zwölf Gruppenzweite der Qualifikationsphase sowie vier Gruppensieger der Nations League, die sich keinen Platz über die Qualifikation sichern konnten. Die Mannschaften spielen in vier Mini-Turnieren mit jeweils zwei Halbfinals und einem Finale. Es wird keine Rückspiele geben. Die acht Teams mit der höchsten Weltranglisten-Platzierung haben im Halbfinale Heimrecht. Das Heimrecht der Finalspiele wurde zusammen mit den Begegnungen am 20. November ausgelost. Jedes Turnier wurde so ausgelost, dass ein Team aus Lostopf 1 gegen ein Team aus Lostopf 4 im Halbfinale spielt. Die zweite Halbfinal-Partie wird zwischen einem Team aus Lostopf 2 und einem Team aus Lostopf 3 ausgespielt. Auch interessant: WM 2026: Ticket-Wucher bei Deutschland-Spielen

+++ Das sind die Spiele der interkontinentalen WM-Quali-Playoffs +++ Pfad A: Halbfinale 1: Neukaledonien - Jamaika Finale: DR Kongo vs. Neukaledonien/Jamaika Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in der Gruppe K mit Portugal, Usbekistan und Kolumbien. Pfad B: Halbfinale 1: Bolivien - Suriname Finale: Irak vs. Bolivien/Suriname Der Gewinner dieses Pfads spielt bei der WM in der Gruppe I mit Frankreich, Senegal und Norwegen.

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WM-Quali-Playoffs: Wann finden die Spiele statt? Das Turnier steigt zwischen dem 26. und 31. März 2026 auf neutralem Boden. Gespielt wird in Guadalajara und Monterrey, zwei der drei mexikanischen Spielorte bei der WM 2026.

Interkontinentale WM-Playoffs: Wie haben sich die Teams für das Turnier qualifiziert? Insgesamt nehmen sechs Mannschaften teil. Zwei davon werden die letzten Tickets für die Endrunde lösen.

Alle Verbände hatten ein unterschiedliches Qualifikationssystem für diese Playoffs.

AFC Der Irak vertritt den asiatischen Fußball-Kontinent und hat das Finale der beiden Gruppenzweiten gegen die Vereinigten Arabischen Emirate gewonnen.

CAF Der Afrikanische Fußballverband wird durch die Demokratische Republik Kongo vertreten. Sie qualifizierte sich als eines von vier zweitplatzierten Teams für die Playoffs. Dort setzte sie sich im Halbfinale gegen Kamerun durch und gewann das Finale gegen Top-Favorit Nigeria im Elfmeterschießen.

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CONCACAF Die Nord-, zentralamerikanische und karibische Fußball-Konföderation schickt zwei Teilnehmer in die Playoffs. Jamaika und Suriname waren die zwei besten von drei Gruppenzweiten in der CONCACAF-Qualifikation.

CONMEBOL In Südamerika wurde in einer großen Gruppe gespielt. Die sechs ersten Teams haben sich direkt qualifiziert. Bolivien überholte mit einem überraschenden 1:0-Sieg gegen Brasilien am letzten Spieltag Venezuela und qualifizierte sich so für die Playoffs.

OFC Ozeanien wird derweil von Neukaledonien vertreten. In der dritten Runde der OFC-Playoffs unterlag das Team gegen Neuseeland mit 0:3. Die "All Whites" haben sich dadurch direkt qualifiziert und Neukaledonien muss in den Playoffs antreten.

Interkontinentale WM-Playoffs: Wie funktioniert das Turnier? Von den qualifizierten Teams bestreiten die vier in der FIFA-Weltrangliste niedrigsten Teams jeweils ein Halbfinale. Die beiden übrigen Teams sind direkt für das Finale in ihrem Pfad qualifiziert. Daher besteht jeder Pfad aus nur einem Halbfinale und einem Finale. Die Sieger der beiden Finals qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft 2026. Suriname und Jamaika müssen dabei in unterschiedlichen Pfaden antreten, da sie den selben Verband vertreten.