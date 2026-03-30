Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im EM-Qualifikationsspiel in Griechenland eine Veränderung im Tor vornehmen.

Schlussmann Mio Backhaus von Werder Bremen wird auch im wichtigen EM-Qualifikationsspiel in Griechenland das Tor der deutschen U21 hüten.

Eigentlich sollte Dennis Seimen vom SC Paderborn zwischen den Pfosten stehen, doch der 20-Jährige musste passen. "Dennis Seimen ist krank geworden und konnte gestern nicht anreisen", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo am Montag in Athen.

Backhaus hatte schon am Freitag beim 3:0 gegen Nordirland gespielt. Für Seimen reiste U20-Nationalspieler Tim Pfeiffer (FC Basel) mit nach Griechenland, wo am Dienstag der Showdown um das direkte EM-Ticket ansteht.

Die U21 braucht einen Sieg, um Griechenland noch einzuholen. Weil das Hinspiel in Jena 2:3 verloren ging, liegt das DFB-Team drei Punkte zurück. Ideal wäre ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung, um auch den direkten Vergleich zu gewinnen.

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