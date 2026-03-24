DFB-Team
Länderspiel: Schweiz vs. Deutschland live - Wer zeigt die DFB-Partie im TV, Livestream und Ticker?
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
DFB-Team - Kimmich stärkt Rüdiger: "Vergessen, was er abgeliefert hat"
Videoclip • 02:04 Min
Deutschland gastiert im Rahmen eines WM-Testspiels in der Schweiz. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?
Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die WM 2026. Ende März stehen für das Team von Julian Nagelsmann zwei wichtige Testspiele in der Schweiz und gegen Ghana an.
Das Match in der Schweiz, das gleichzeitig das erste Länderspiel des Jahres ist, steigt am 27. März (ab 20:45 im Liveticker), ehe am 30. März das zweite Match gegen Ghana wartet.
Nach der zunächst unrunden, dann aber am Ende doch noch souveränen Qualifikation für die WM, gilt es nun mit dem Finetuning zu beginnen.
Die Schweiz und Deutschland sind bislang in 54 Länderspielen aufeinandergetroffen. Davon gewann Deutschland 36 Matches, während je neun Partien mit einem Sieg für die Schweiz oder einem Remis endeten.
Zuletzt trafen die beiden Länder im Rahmen der EM 2024 aufeinander. Das Gruppenspiel endete mit 1:1. Deutschland ist seit vier Spielen gegen die Eidgenossen sieglos.
Wir fassen alle Informationen zum Spiel und der TV-Übertragung zusammen.
Schweiz vs. Deutschland live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt?
Partie: Schweiz vs. Deutschland
Wettbewerb: Testspiel
Datum: 27. März 2026
Uhrzeit: 20:45 Uhr
Austragungsort: St. Jakob-Park (Basel)
Deutschland gastiert in der Schweiz: Läuft das Länderspiel live im Free-TV?
Ja, das Spiel wird live und kostenlos auf RTL übertragen. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, also 30 Minuten vor Anpfiff.
Schweiz vs. Deutschland live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Das Match zwischen der Schweiz und Deutschland kann auf RTL+ gestreamt werden. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Einen Gratis-Stream gibt es nicht.
Die nächsten Live-Übertragungen im Fußball
- Bald verfügbar
Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
165 MinBald verfügbar
Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball
Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream
190 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball
Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream
190 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball
Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball
Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream
120 Min
Deutschland gastiert in der Schweiz: Wo finde ich einen Liveticker?
Länderspiel live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Schweiz vs. Deutschland
Begegnung: Schweiz vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit: 27. März 2026; 20:45 Uhr
Trainer: Murat Yakin (Schweiz), Julian Nagelsmann (Deutschland)
Free-TV: RTL
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.joyn.de
Alles zum Fußball
WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko
WM 2026: Wer ist schon qualifiziert und wer muss noch zittern?
WM-Qualifikation Playoffs
WM-Quali in Europa live: Wo läuft das Playoff-Turnier im TV, Stream und Liveticker? - Italien muss zittern
Sky oder DAZN - wer zeigt das Spiel?
SC Freiburg vs. FC Bayern live: Bundesliga im TV, Livestream und im Ticker
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Darum ist am ersten April-Wochenende kein Freitagabendspiel
Fußball U21 EM-Qualifikation
U21-EM-Quali: Griechenland vs. Deutschland live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream
Deutschland vs. Ghana live auf Joyn
Deutschland vs. Ghana live: DFB-Länderspiel im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker