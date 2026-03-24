Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Borussia Dortmund: Misstrauen zwischen Sebastian Kehl und Lars Ricken wohl mitentscheidend für Trennung

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

BVB: "Ein Aprilscherz?" Fans reagieren auf Nils-Ole Book

Videoclip • 01:04 Min

Rund um das Aus von Sportdirektor Sebastian Kehl kommen nun immer mehr angebliche Internas ans Licht. Das Verhältnis zwischen Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken soll von Misstrauen geprägt gewesen sein.

Bei Borussia Dortmund gab es zuletzt die doch etwas überraschende Trennung vom bisherigen Sportdirektor Sebastian Kehl.

Wie jetzt aus einem "Bild"-Bericht hervorgeht, soll ein Mitgrund für die Trennung das schwierige Verhältnis von Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken gewesen sein.

Wie im Bericht erwähnt wird, schlich sich in den zurückliegenden Monaten vor dem Aus von Kehl eine "Atmosphäre des Misstrauens" ein. So wunderten sich wohl Berater darüber, dass die interne Kommunikation zwischen Kehl und Ricken mangelhaft gewesen sein soll, beide hätten von Gesprächen mit dem jeweils anderen nichts gewusst.

- Anzeige -
- Anzeige -

Angebliches Wetteifern von Kehl und Ricken um Anerkennung der BVB-Bosse

Zudem wurde Kehl wohl verantwortlich für die Außendarstellung des Klubs gemacht, intern musste sich der nun gefeuerte Ex-BVB-Profi aber wohl gleichzeitig den Vorwurf gefallen lassen, Informationen nach außen preisgegeben zu haben.

Obendrein kämpften Kehl und Ricken wohl gleichermaßen um die Anerkennung der obersten Klubführung. Exemplarisch aufgeführt wird dabei im Bericht der Verkauf von Jamie Gittens im Sommer 2025 für kolportierte 65 Millionen Euro zum FC Chelsea.

Demnach sollen sowohl Ricken als auch Kehl in der Fußball-Branche nur zu gerne erzählt haben, wie groß ihr angeblicher Anteil an dem lukrativen Deal für den BVB gewesen sei.

Kommende Fußball-Livstreams

  • Bald verfügbar

    Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball

    U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball

    U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball

    Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball

    Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball

    Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball

    Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:25 • Fussball

    Women's Super League: Manchester United-Manchester City im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:25 • Fussball

    Women's Super League: Manchester United-Manchester City im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 17:45 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt

    Verfügbar auf Joyn

    132 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 17:45 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt

    Verfügbar auf Joyn

    132 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 29.03. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 29.03. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

  • Bald verfügbar

    Montag, 30.03. 18:00 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

    Bald verfügbar

    Montag, 30.03. 18:00 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

  • Bald verfügbar

    Montag, 30.03. 20:15 • Fussball

    Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland-Ghana im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Montag, 30.03. 20:15 • Fussball

    Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland-Ghana im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

  • Bald verfügbar

    Dienstag, 31.03. 17:30 • Fussball

    U21 EM-Qualifikation: Griechenland-Deutschland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

    Bald verfügbar

    Dienstag, 31.03. 17:30 • Fussball

    U21 EM-Qualifikation: Griechenland-Deutschland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball

    Champions League-Highlights im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    60 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 08.04. 23:00 • Fussball

    Champions League-Highlights im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    60 Min

Kokettierte Kehl zu sehr mit Interesse anderer Klubs?

Einen weiteren Knacks im Innenverhältnis zwischen Kehl und seinem nunmehrigen Ex-Arbeitgeber Borussia Dortmund soll es Ende 2025 gegeben haben, als Gerüchte über ein angebliches Interesse des VfL Wolfsburg am Sportdirektor aufkamen.

Dass Kehl damals öffentlich erklärte, dass das vermeintliche VfL-Interesse ja für ihn spreche, empfand die BVB-Geschäftsführung dem Bericht nach als unpassend. Zu sehr kokettierte Kehl demnach mit dem Interesse anderer Vereine.

Nicht zuletzt deshalb schmiedete die Geschäftsführung wohl schon längere Zeit am alternativen Plan ohne Kehl. Dies belegt auch, dass mit Nils-Ole Book schon einen Tag nach dem Kehl-Aus dessen Nachfolger präsentiert werden konnte.

Präsident Hans-Joachim Watzke soll schon wochenlang in die Pläne von Ricken eingeweiht gewesen sein. Der 66-Jährige ließ seinem Sport-Geschäftsführer dabei wohl freie Hand.

Mehr News zur Bundesliga

Sky oder DAZN - wer zeigt das Spiel?

SC Freiburg vs. FC Bayern live: Bundesliga im TV, Livestream und im Ticker

Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt der SC Freiburg den FC Bayern. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

- Anzeige -
- Anzeige -