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Jürgen Klopp vor Abflug? Wieder wilde Gerüchte um Saudi-Arabien
Aktualisiert:von ran.de
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Die Gerüchte um einen Wechsel von Jürgen Klub nach Saudi-Arabien halten sich hartnäckig. Jetzt sollen die Gespräche wieder aufgenommen worden sein.
Es bleibt dabei: Die Amtszeit von Jürgen Klopp bei Red Bull wird von regelmäßigen Wechsel-Gerüchten begleitet. Selbst deutliche Dementi des Ex-Liverpool-Coaches oder aus seinem Umfeld sorgen nicht für Ruhe.
Im Gegenteil.
So hieß es zuletzt bei "Sky", dass Al-Ittihad den 58-Jährigen nach Saudi-Arabien locken wolle. Dort soll Klopp Technischer Direktor werden. Laut Klopps Berater Marc Kosicke sei das aber "ausgeschlossen", wie er kürzlich erst erklärte.
Nun heizt "Sky" durch den belgischen Transferinsider Sacha Tavolieri die Gerüchte aber wieder an und berichtet davon, dass die Gespräche zwischen dem Klub und Klopp angeblich wieder aufgenommen worden sein sollen. Klopp soll demnach nicht abgeneigt sein.
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Klopp in die Wüste? Angeblich gibt es eine Bedingung
Wie es weiter heißt, gebe es aber eine Bedingung: In seinem aktuellen Job als "Head of Global Soccer" will Klopp die anstehende Sommer-Transferphase für Red Bull noch abwarten und erst danach den Job in der Wüste antreten. Klopps Vertrag bei RB läuft noch bis 2029.
Auch auf die neuesten Spekulationen reagierte Kosicke und erklärte bei "winwin.com": "Ich habe diesen ganzen Unsinn satt, das alles ist provokativ und diese Behauptungen sind reiner Unsinn."
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