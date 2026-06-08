Jürgen Klopp vor Abflug? Wieder wilde Gerüchte um Saudi-Arabien

Die Gerüchte um einen Wechsel von Jürgen Klub nach Saudi-Arabien halten sich hartnäckig. Jetzt sollen die Gespräche wieder aufgenommen worden sein.

Es bleibt dabei: Die Amtszeit von Jürgen Klopp bei Red Bull wird von regelmäßigen Wechsel-Gerüchten begleitet. Selbst deutliche Dementi des Ex-Liverpool-Coaches oder aus seinem Umfeld sorgen nicht für Ruhe.

Im Gegenteil.

So hieß es zuletzt bei "Sky", dass Al-Ittihad den 58-Jährigen nach Saudi-Arabien locken wolle. Dort soll Klopp Technischer Direktor werden. Laut Klopps Berater Marc Kosicke sei das aber "ausgeschlossen", wie er kürzlich erst erklärte.

Nun heizt "Sky" durch den belgischen Transferinsider Sacha Tavolieri die Gerüchte aber wieder an und berichtet davon, dass die Gespräche zwischen dem Klub und Klopp angeblich wieder aufgenommen worden sein sollen. Klopp soll demnach nicht abgeneigt sein.