FC Metz: Tahirys Dos Santos gibt 100 Tage nach Brand-Katastrophe von Crans-Montana sein Comeback

ran Fußball Lennart Karl: Erster öffentlicher Auftritt mit Freundin Zoe Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Metz-Talent Tahirys Dos Santos hat die Feuer-Katastrophe in einer Bar in Crans-Montana an Silvester nur knapp überlebt. Nun feierte der 19-Jährige sein sportliches Comeback.

Der französische Aufsteiger FC Metz steht in der Ligue 1 unmittelbar vor dem direkten Wiederabstieg. Dennoch gibt es beim Klub nahe der deutschen Grenze Grund zu Freude. Mit Tahirys Dos Santos hat ein Talent des Vereins zuletzt in der zweiten Mannschaft sein Comeback feiern können. Der 19-Jährige war in der Silvesternacht in jener Bar in Crans-Montana (Schweiz) zu Gast, in der ein verheerendes Feuer ausbrach. FC Bayern vs. Real: Josip Stanisic mit schweren Vorwürfen gegen Antonio Rüdiger - das steckt dahinter Damals kamen 41 Menschen infolge des Brandes ums Leben, 115 Gäste der Bar wurden teils schwer verletzt.

Dos Santos rettete seine Freundin aus den Flammen Zu diesen Verletzten zählte auch Dos Santos, er erlitt Verbrennungen an 30 Prozent seines Körpers und musste daher wochenlang im Krankenhaus behandelt werden. "Heute, nach schwierigen Wochen und einer kürzlich erfolgten Transplantation, geht es mir besser. Der Weg ist noch lang, aber ich blicke mit Zuversicht und Entschlossenheit nach vorne. Ich danke allen, die mich unterstützt haben. Die Zukunft wartet auf mich", schrieb er im Januar in den sozialen Medien. Dos Santos konnte zunächst aus dem brennenden Kellerraum in Crans-Montana flüchten, rannte aber zurück, als er bemerkte, dass seine Freundin noch im Gebäude war. Bei ihrer Rettung erlitt der junge Fußballer dann schwere Verbrennungen, besonders am Kopf.

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