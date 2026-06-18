Nations League
Nations League: DFB-Team bei Auslosung der Gruppenphase im Losglück
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
DFB-Comeback? Manuel Neuer trifft Entscheidung
Videoclip • 04:02 Min
Im September beginnt die nächste Ausgabe der Nations League. Nach der Auslosung stehen nun auch die deutschen Gegner fest.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der fünften Auflage der Nations League 2026/27 auf die Niederlande, Serbien und Griechenland. Das ergab die Auslosung im Beisein von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstagabend in Brüssel.
Die Gruppenphase mit sechs Spielen für jede Mannschaft startet erst nach der WM im Sommer Ende September und endet Mitte November. Die vier Gruppensieger der Liga A spielen im Viertelfinale im März 2027 gegen einen Gruppenzweiten die Teilnehmer des Final Four aus. Dort wird vom 9. bis 13. Juni 2027 der Turniersieger gekürt.
Die DFB-Auswahl wartet nach vier Auflagen noch auf den Titel, beim jüngsten Turnier wurde erstmals das Final Four erreicht und am Ende Platz vier. Portugal siegte und ist nun mit zwei Titeln Rekordgewinner. Spanien und Frankreich holten die Nations League bisher je einmal.
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