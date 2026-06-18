WM 2026: Cristiano Ronaldo wird für Portugal zum Problem - ein Kommentar

Portugal legt gegen DR Kongo einen Fehlstart in die WM hin, Cristiano Ronaldo ist keine große Hilfe. "CR7" scheint in der Mannschaft nicht mehr den Rückhalt wie früher zu haben, Trainer Roberto Martínez steht vor einer schweren Entscheidung. Ein Kommentar.

Es war eine Szene mit Symbolwert.

Eine Hereingabe von rechts nahm Cristiano Ronaldo in der 68. Spielminute direkt und zielte am Tor vorbei. Der Superstar übersah den besser postierten Bruno Fernandes in seinem Rücken, der Mittelfeldspieler von Manchester United ging sofort auf die Knie und beschwerte sich mit erhobenen Händen in Richtung von "CR7".

Es hätte das 2:1 für Portugal sein können, stattdessen blieb es beim 1:1 gegen den Außenseiter DR Kongo. Die als Mitfavoriten gehandelten Portugiesen haben einen Fehlstart in die WM in den USA, Kanada und Mexiko hingelegt.

Ein größeres Problem als das Unentschieden gegen die stark verteidigenden Kongolesen ist aber die Personalie Cristiano Ronaldo.

Zumindest am Mittwoch war "CR7" der Mannschaft nämlich keine große Hilfe. Die explosiven Läufe und Dribblings, mit denen Ronaldo vor einigen Jahren vielleicht noch den tiefen Block der DR Kongo hätte sprengen können, scheint der Offensivspieler mittlerweile nicht mehr in seinem Repertoire zu haben.

Was im Alter von 41 Jahren auch nicht verwunderlich ist.